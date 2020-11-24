57-летняя Лолита Милявская похвасталась способностью заниматься сексом и не «залетать»

Звезда призналась, что у нее был секс с женщиной

Не так давно российская певица Лолита Милявская рассталась со своим пятым супругом Дмитрием Ивановым. Однако помимо официальных партнеров, мужчин у Лолиты было немало, в чем она сама признается.

Нынешний период своей жизни исполнительница считает «офигительным», потому что она может «тра****ся и не залетать». При этом своих партнеров звезда, по ее словам, давно перестала считать. Лолита признается, что в какой-то момент у нее был секс с чернокожим мужчиной – ей хотелось проверить миф о размерах мужского достоинства африканцев. А вот с женщиной близкие отношения у Милявской были только единожды. Она сразу же поняла, что это – «не ее». Лолита Милявская При этом в своем новом интервью Милявская сокрушалась, что «не умела ждать принцев», а выскакивала замуж за тех, кто попадется, и из-за этого ей не удалось построить нормальную семью.

Напомним, певица Лолита Милявская была внесена в базу «Миротворца» за сотрудничество с пророссийскими террористическими организациями, а также участие в попытках легализации аннексии АР Крым.

Ранее «Скотч» сообщал, что думает о сериале «Корона» Елизавета II и другие члены королевской семьи

Согласно источникам, близким к королевской семье, Елизавета II посмотрела первый сезон «Короны» почти сразу же после его премьеры. Оценить проект ее якобы убедили принц Эдвард и его жена Софи Уэссекская, которым проект очень понравился. Инсайдеры утверждали, что первая часть шоу пришлась по душе и самой Елизавете II — правда, некоторые моменты она назвала «излишне драматизированными».