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    Жизнь

    Гонорар — $50 тысяч за концерт. София Ротару спустя год возвращается в Россию на заработки

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    Певица София Ротару - Гонорар — $50 тысяч за концерт. София Ротару спустя год возвращается в Россию на заработки
    Певица София Ротару

    Артистка также планирует віступить на фестивале «Песня года»

    Концертный директор народной артистки Украины Софии Ротару Сергей Лавров сообщил о возвращении певицы в Россию. Как сообщает издание «Собеседник», у Ротару давно установившийся гонорар - $50 тысяч за концерт. Но поскольку курс резко возрос, то теперь выступление Ротару для организаторов обойдется в копеечку. Вот и не спешат приглашать звезду.

    «Да, София Михайловна дала добро Игорю Крутому приехать в Москву», — рассказал Лавров. По его словам, певица выступит на фестивале «Песня года» и готова ради этого пройти карантин.

    Директор артистки подчеркнул, что гонорара за выступление Ротару не получит. «У Софии Михайловны давняя дружба с Игорем Крутым», — пояснил он. При этом Лавров напомнил прошлогодний скандал, когда певицу обвинили в том, что она «едет зарабатывать в Россию, когда нет денег».

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    Согласно источникам, близким к королевской семье, Елизавета II посмотрела первый сезон «Короны» почти сразу же после его премьеры. Оценить проект ее якобы убедили принц Эдвард и его жена Софи Уэссекская, которым проект очень понравился. Инсайдеры утверждали, что первая часть шоу пришлась по душе и самой Елизавете II — правда, некоторые моменты она назвала «излишне драматизированными».

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    Теги: певица София Ротару
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