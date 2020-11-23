Гонорар — $50 тысяч за концерт. София Ротару спустя год возвращается в Россию на заработки

Артистка также планирует віступить на фестивале «Песня года»

Концертный директор народной артистки Украины Софии Ротару Сергей Лавров сообщил о возвращении певицы в Россию. Как сообщает издание «Собеседник», у Ротару давно установившийся гонорар - $50 тысяч за концерт. Но поскольку курс резко возрос, то теперь выступление Ротару для организаторов обойдется в копеечку. Вот и не спешат приглашать звезду.

«Да, София Михайловна дала добро Игорю Крутому приехать в Москву», — рассказал Лавров. По его словам, певица выступит на фестивале «Песня года» и готова ради этого пройти карантин.

Директор артистки подчеркнул, что гонорара за выступление Ротару не получит. «У Софии Михайловны давняя дружба с Игорем Крутым», — пояснил он. При этом Лавров напомнил прошлогодний скандал, когда певицу обвинили в том, что она «едет зарабатывать в Россию, когда нет денег».

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