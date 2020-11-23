Голливудская звезда удивила рассказом о первом оргазме в 11 лет

Звезда не стала скрывать интимную подробность из своего детства

Голливудская актриса и лауреат премии «Оскар» Холли Берри старается всегда откровенно разговаривать с поклонниками и не скрывает свою личную жизнь. Недавно она вместе со своей давней подругой, стилистом Линдси Флорес в прямом эфире в Instagram обсудила достаточно интимную тему.

В какой-то момент разговора Линдси поинтересовалась, может ли Холли рассказать о своем первом оргазме. Как оказалось, 54-летняя актриса замечательно помнит этот момент. На тот момент ей было всего 11 лет.

«Я помню свой первый оргазм. Я достигла его сама, выясняя свою сексуальность, как и большинство девочек», — рассказала Берри.

А вот Флорес не смогла вспомнить, как впервые удовлетворяла себя. Холли Берри в шутку посочувствовала подруге. Та же с улыбкой приняла ее слова и отметила, что ей самой жаль забыть столь важную вещь.

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