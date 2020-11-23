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    Шоу-биз

    Голливудская звезда удивила рассказом о первом оргазме в 11 лет

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    Голливудская актриса Хэлли Берри - Голливудская звезда удивила рассказом о первом оргазме в 11 лет
    Голливудская актриса Хэлли Берри

    Звезда не стала скрывать интимную подробность из своего детства

    Голливудская актриса и лауреат премии «Оскар» Холли Берри старается всегда откровенно разговаривать с поклонниками и не скрывает свою личную жизнь. Недавно она вместе со своей давней подругой, стилистом Линдси Флорес в прямом эфире в Instagram обсудила достаточно интимную тему.

    В какой-то момент разговора Линдси поинтересовалась, может ли Холли рассказать о своем первом оргазме. Как оказалось, 54-летняя актриса замечательно помнит этот момент. На тот момент ей было всего 11 лет.

    «Я помню свой первый оргазм. Я достигла его сама, выясняя свою сексуальность, как и большинство девочек», — рассказала Берри.

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    Голливудская звезда удивила рассказом о первом оргазме в 11 лет
    Голливудская звезда удивила рассказом о первом оргазме в 11 лет
    Голливудская звезда удивила рассказом о первом оргазме в 11 лет
    Голливудская звезда удивила рассказом о первом оргазме в 11 лет
    Голливудская звезда удивила рассказом о первом оргазме в 11 лет
    Голливудская звезда удивила рассказом о первом оргазме в 11 лет
    Голливудская звезда удивила рассказом о первом оргазме в 11 лет
    Голливудская звезда удивила рассказом о первом оргазме в 11 лет
    Голливудская звезда удивила рассказом о первом оргазме в 11 лет
    Голливудская звезда удивила рассказом о первом оргазме в 11 лет
    Голливудская звезда удивила рассказом о первом оргазме в 11 лет
    Голливудская звезда удивила рассказом о первом оргазме в 11 лет
    Голливудская звезда удивила рассказом о первом оргазме в 11 лет
    Голливудская звезда удивила рассказом о первом оргазме в 11 лет
    Голливудская звезда удивила рассказом о первом оргазме в 11 лет
    Голливудская звезда удивила рассказом о первом оргазме в 11 лет
    Голливудская звезда удивила рассказом о первом оргазме в 11 лет
    Голливудская звезда удивила рассказом о первом оргазме в 11 лет

    А вот Флорес не смогла вспомнить, как впервые удовлетворяла себя. Холли Берри в шутку посочувствовала подруге. Та же с улыбкой приняла ее слова и отметила, что ей самой жаль забыть столь важную вещь.

    Ранее «Скотч» сообщал, что думает о сериале «Корона» Елизавета II и другие члены королевской семьи

    Согласно источникам, близким к королевской семье, Елизавета II посмотрела первый сезон «Короны» почти сразу же после его премьеры. Оценить проект ее якобы убедили принц Эдвард и его жена Софи Уэссекская, которым проект очень понравился. Инсайдеры утверждали, что первая часть шоу пришлась по душе и самой Елизавете II — правда, некоторые моменты она назвала «излишне драматизированными».

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес секс новости
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