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    Шоу-биз

    Эксперты назвали главного музыкального исполнителя 2020 года

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    Певица Тейлор Свифт - Эксперты назвали главного музыкального исполнителя 2020 года
    Певица Тейлор Свифт

    Американка также стала самой популярной певицей в жанре поп-музыки

    Американская певица Тейлор Свифт признана исполнительницей года по версии музыкальной премии American Music Awards. Церемония награждения состоялась в Лос-Анджелесе, передает CNN.

    Свифт также стала самой популярной певицей в жанре поп-музыки, а ее клип на песню Cardigan удостоен награды как лучшее музыкальное видео года. Всего за свою карьеру артистка получила 32 статуэтки American Music Awards.

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    Эксперты назвали главного музыкального исполнителя 2020 года
    Эксперты назвали главного музыкального исполнителя 2020 года
    Эксперты назвали главного музыкального исполнителя 2020 года
    Эксперты назвали главного музыкального исполнителя 2020 года
    Эксперты назвали главного музыкального исполнителя 2020 года
    Эксперты назвали главного музыкального исполнителя 2020 года
    Эксперты назвали главного музыкального исполнителя 2020 года
    Эксперты назвали главного музыкального исполнителя 2020 года
    Эксперты назвали главного музыкального исполнителя 2020 года
    Эксперты назвали главного музыкального исполнителя 2020 года
    Эксперты назвали главного музыкального исполнителя 2020 года
    Эксперты назвали главного музыкального исполнителя 2020 года
    Эксперты назвали главного музыкального исполнителя 2020 года
    Эксперты назвали главного музыкального исполнителя 2020 года

    Лучшей новой артисткой года стала 25-летняя певица и рэперша Doja Cat (настоящее имя — Амала Ратна Зандиле Дламини). Кей-поп-группа BTS признана лучшим поп-коллективом и группой с самой активной в сети фан-базой. Канадец Джастин Бибер оказался наиболее популярным поп-певцом года.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес музыка
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