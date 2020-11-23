Эксперты назвали главного музыкального исполнителя 2020 года

Американка также стала самой популярной певицей в жанре поп-музыки

Американская певица Тейлор Свифт признана исполнительницей года по версии музыкальной премии American Music Awards. Церемония награждения состоялась в Лос-Анджелесе, передает CNN.

Свифт также стала самой популярной певицей в жанре поп-музыки, а ее клип на песню Cardigan удостоен награды как лучшее музыкальное видео года. Всего за свою карьеру артистка получила 32 статуэтки American Music Awards.

Лучшей новой артисткой года стала 25-летняя певица и рэперша Doja Cat (настоящее имя — Амала Ратна Зандиле Дламини). Кей-поп-группа BTS признана лучшим поп-коллективом и группой с самой активной в сети фан-базой. Канадец Джастин Бибер оказался наиболее популярным поп-певцом года.

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Согласно источникам, близким к королевской семье, Елизавета II посмотрела первый сезон «Короны» почти сразу же после его премьеры. Оценить проект ее якобы убедили принц Эдвард и его жена Софи Уэссекская, которым проект очень понравился. Инсайдеры утверждали, что первая часть шоу пришлась по душе и самой Елизавете II — правда, некоторые моменты она назвала «излишне драматизированными».