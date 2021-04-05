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    62-летняя Шэрон Стоун призналась, что сделала тайный аборт: «Я истекала кровью»

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    62-летняя голливудская актриса Шэрон Стоун сделала шокирующее признание - 62-летняя Шэрон Стоун призналась, что сделала тайный аборт: «Я истекала кровью»

    62-летняя голливудская актриса Шэрон Стоун сделала шокирующее признание

    Звезда могла стать матерью в 18 лет

    62-летняя голливудская актриса Шэрон Стоун рассказала, как в молодости закрутила роман и практически сразу забеременела от первого парня.

    Узнав об этом актриса решила сделать аборт. Она попросила бойфренда отвезти ее в соседний штат Огайо, потому что была очень молода и боялась, что кто-то из знакомых узнает о ее намерениях. Прерывание беременности оказалось тяжелым испытанием для девушки.

    «Я сидела в своей комнате и несколько дней истекала кровью. Я ослабла и была очень напугана. Это мой секрет, о котором я не хотела рассказывать», — цитирует Daily Mail Шэрон.

    Когда звезда фильма «Основный инстинкт» окончательно пришла в себя, она собрала одежду, в которой была в тот день, сложила окровавленные простыни, а затем сожгла все это. Затем девушка отправилась на занятия в школу.

    Ранее «Скотч» показывал фото харизматичных зверей с конкурса самых смешных фотографий дикой природы.

    Несмотря на юмористический смысл конкурса, он имеет под собой вполне серьезную основу. Фотографы Пола Джойнсон-Хикс и Том Суллам основали его для того, чтобы в очередной раз обратить внимание на сохранение дикой природы.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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