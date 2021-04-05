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    Грудь – в сантиметре от позора. Модели возмутили сеть новым трендом (фото)

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    Грудь – в сантиметре от позора. Модели возмутили сеть новым трендом (фото)

    Смелые девушки совсем не учли, как их решение скажется на несчастных фанатах

    Модели, блогерши и звезды различных телешоу всегда стремятся показать подписчикам красивую картинку, пишет Daily Star. Поэтому и наряды девушки выбирают откровенные, ведь так легче продемонстрировать свою идеальную фигуру

    В последнее время среди моделей появился тренд на платья и топы, в которых грудь оголяется почти полностью. Редкая девушка в реальной жизни рискнет таким предметом гардероба из страха опозориться в самый неподходящий момент

    Однако медийные красотки уже ничего не боятся, а потому доводят подписчиков до истерики такими нарядами, которые бы лучше оставить для спальни/

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    Грудь – в сантиметре от позора. Модели возмутили сеть новым трендом (фото)
    Грудь – в сантиметре от позора. Модели возмутили сеть новым трендом (фото)
    Грудь – в сантиметре от позора. Модели возмутили сеть новым трендом (фото)
    Грудь – в сантиметре от позора. Модели возмутили сеть новым трендом (фото)
    Грудь – в сантиметре от позора. Модели возмутили сеть новым трендом (фото)

    Ранее «Скотч» показывал фото харизматичных зверей с конкурса самых смешных фотографий дикой природы.

    Несмотря на юмористический смысл конкурса, он имеет под собой вполне серьезную основу. Фотографы Пола Джойнсон-Хикс и Том Суллам основали его для того, чтобы в очередной раз обратить внимание на сохранение дикой природы.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес шутки курьез
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