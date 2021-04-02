Жена и дочь Уилла Смита признались, что они лесбиянки

Пинкетт-Смит заявила своей дочери: «Я могу поверить, что ты влюбишься в женщину

Актриса Джада Пинкетт-Смит, супруга актера Уилла Смита, и их дочь Уиллоу одновременно признались в сексуальном влечении к женщинам. Видеозапись их беседы опубликована в Facebook.

«Два раза в своей жизни я до безумия влюблялась в женщин. Очень-очень давно, когда мне было 20 лет», — заявила 49-летняя Джада Пинкетт-Смит. Она добавила, что часто испытывала влечение к женщинам. При этом актриса подчеркнула, что не испытывала романтических привязанностей.

20-летняя Уиллоу Смит отметила, что еще не была в отношениях с девушками. «Но я определенно знаю, что это может случиться. Потому что я раньше испытывала очень сильные чувства по отношению к женщинам», — сказала она.

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