Jerry Heil в купальнике «обгорела» на пляже в Дубае (фото)

Звезда опубликовала снимки из ОАЭ

Популярная певица и блогерша Jerry Heil порадовала поклонников свежей серией снимков с отдыха.

Звезда, которая поехала с подругой в Дубае, где сразу обгорела, на своей странице в Instagram опубликовала новые пляжные фото.

На снимках Jerry в желтом купальнике эротично позировала на побережье, демонстрируя свою стройную фигуру.

«Кислая конфета», - отметила под фото артистка.

Поклонники оценили снимки звезды, отметив ее стройность и длинные ноги.

Ранее «Скотч» сообщал, что украинская певица сравнила детские больницы с моргом.

Возмущенная исполнительница заявила, что она в очередной раз убедилась в том, что «власть ложила болт» на людей.

«Короче говоря, сегодня я в очередной раз убедилась, что наша дорогая власть болт ложила и на медицину, и на родителей, и на детей, и вообще на минимальные потребности людей, проживающих в Украине», — отметила артистка.