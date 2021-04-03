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    Jerry Heil в купальнике «обгорела» на пляже в Дубае (фото)

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    Певица Jerry Heil - Jerry Heil в купальнике «обгорела» на пляже в Дубае (фото)
    Певица Jerry Heil
    instagram.com/thejerryheil/

    Звезда опубликовала снимки из ОАЭ

    Популярная певица и блогерша Jerry Heil порадовала поклонников свежей серией снимков с отдыха.

    Звезда, которая поехала с подругой в Дубае, где сразу обгорела, на своей странице в Instagram опубликовала новые пляжные фото.

    На снимках Jerry в желтом купальнике эротично позировала на побережье, демонстрируя свою стройную фигуру.

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    Jerry Heil в купальнике «обгорела» на пляже в Дубае (фото)
    Jerry Heil в купальнике «обгорела» на пляже в Дубае (фото)
    Jerry Heil в купальнике «обгорела» на пляже в Дубае (фото)
    Jerry Heil в купальнике «обгорела» на пляже в Дубае (фото)
    instagram.com/thejerryheil/

    «Кислая конфета», - отметила под фото артистка.

    Поклонники оценили снимки звезды, отметив ее стройность и длинные ноги.

    Ранее «Скотч» сообщал, что украинская певица сравнила детские больницы с моргом.

    Возмущенная исполнительница заявила, что она в очередной раз убедилась в том, что «власть ложила болт» на людей.

    «Короче говоря, сегодня я в очередной раз убедилась, что наша дорогая власть болт ложила и на медицину, и на родителей, и на детей, и вообще на минимальные потребности людей, проживающих в Украине», — отметила артистка.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес
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