70-летний отец-трансгендер Кайли Дженнер в бикини принял душ в джунглях



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В 2017 году Крис Дженнер перенесла операцию по смене пола, о которой мечтала больше тридцати лет

До 2015 года Кейтлин звали Брюсом, она была супругом Крис Дженнер, известным спортсменом и олимпийским чемпионом по десятиборью

Вопреки запретам Крис Дженнер и сестер Кардашьян, которые якобы были против участия бывшего отца семейства в британском реалити-шоу I'm a Celebrity, 70-летняя Кейтлин Дженнер уже появилась на экранах и сразу стала главной звездой программы. Суть игрового шоу в том, что знаменитостей помещают в суровые условия и ждут от них интересного контента в процессе выживания: так, Дженнер уже успела сказать, что хочет домой, примерить бикини и принять душ в джунглях.

Напомним, до 2015 года Кейтлин звали Брюсом, она была супругом Крис Дженнер, известным спортсменом и олимпийским чемпионом по десятиборью. В 2017 году она перенесла операцию по смене пола, о которой мечтала больше тридцати лет. «Я думала, что сделаю операцию до 40, и не хотела быть старушкой. Но это было в 80-е, я никуда не вписывалась, пыталась понять себя», - объяснила Кейтлин и призналась, что часто переодевалась в женскую одежду прямо в своей машине и ездила по городу, стараясь не попадаться на глаза знакомым.

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