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    Фото

    Ким Кардашьян с сестрами показали соблазнительные образы

    • Розсилка
    Ким Кардашьян с сестрами показали соблазнительные образы
    instagram.com/kimkardashian

    Ким Кардашьян вместе со своими сестрами – Кортни и Хлое – недавно представили совместный проект

    Девушки разработали 3 аромата для бренда старшей сестры, KKW Fragrance. Парфюмы носят разный характер, так как созданы в зависимости от личных предпочтений каждой девушки, отражая ее личность.

    Ким создала цветочный аромат со свежими нотками. Кортни постаралась сделать сексуальную классику, в ее аромате соединились золотые ягоды, жасмин и ваниль.

    А Хлое решила сыграть на игривой женственности, использовав ноты сладких цветов и мускуса.

    Несмотря на разный характер новинок, в рекламной кампании сестры примерили одинаковые наряды. В первой съемке они примерили облегающие комбинезоны кремового оттенка с длинными рукавами.

    Дополнили образы пышные укладки и яркий макияж. А в новой фотосессии девушки выбрали нечто более роскошное.

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    Ким Кардашьян с сестрами показали соблазнительные образы
    Ким Кардашьян с сестрами показали соблазнительные образы
    Ким Кардашьян с сестрами показали соблазнительные образы
    Ким Кардашьян с сестрами показали соблазнительные образы
    Ким Кардашьян с сестрами показали соблазнительные образы
    Ким Кардашьян с сестрами показали соблазнительные образы
    Ким Кардашьян с сестрами показали соблазнительные образы
    Ким Кардашьян с сестрами показали соблазнительные образы
    Ким Кардашьян с сестрами показали соблазнительные образы
    Ким Кардашьян с сестрами показали соблазнительные образы

    Духи носят название KKW Diamonds, так что стилисты подобрали им наряды с упором на шик и блеск.

    Джерело: rbc.ua

    мода и красота фотография самые сексуальные Кардашьян
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