Ким Кардашьян с сестрами показали соблазнительные образы



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instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашьян вместе со своими сестрами – Кортни и Хлое – недавно представили совместный проект

Девушки разработали 3 аромата для бренда старшей сестры, KKW Fragrance. Парфюмы носят разный характер, так как созданы в зависимости от личных предпочтений каждой девушки, отражая ее личность.

Ким создала цветочный аромат со свежими нотками. Кортни постаралась сделать сексуальную классику, в ее аромате соединились золотые ягоды, жасмин и ваниль.

А Хлое решила сыграть на игривой женственности, использовав ноты сладких цветов и мускуса.

Несмотря на разный характер новинок, в рекламной кампании сестры примерили одинаковые наряды. В первой съемке они примерили облегающие комбинезоны кремового оттенка с длинными рукавами.

Дополнили образы пышные укладки и яркий макияж. А в новой фотосессии девушки выбрали нечто более роскошное.

Духи носят название KKW Diamonds, так что стилисты подобрали им наряды с упором на шик и блеск.

Джерело: rbc.ua