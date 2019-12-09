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    Шоу-биз

    74-летний Петросян женился на своей молодой любовнице

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    <p>Российский комик женился в пятый раз</p> <div></div> - 74-летний Петросян женился на своей молодой любовнице

    Российский комик женился в пятый раз

    С Еленой Степаненко, бывшей женой, комик до сих пор судится

    Российский комик Евгений Петросян женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Пара узаконила свои отношения в начале декабря, сообщает КП со ссылкой на друга артиста.

    «Я счастлива, теперь уже не любовница юмориста, а его законная жена», - процитировал сайт молодую жену (уже пятую по счету).

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    74-летний Петросян женился на своей молодой любовнице
    74-летний Петросян женился на своей молодой любовнице
    74-летний Петросян женился на своей молодой любовнице
    74-летний Петросян женился на своей молодой любовнице

    Судя по всему, новая супруга любвеобильного 74-летнего комика очень гордится отвоеванным положением: в личном блоге она устроила целую фотосессию свадебному букету, состоящему из нежных пионов, и выставила фото с обручальным кольцом.

    Чтобы выбрать букет невесте, Евгению Петросяну пришлось немало потрудиться. Он даже посвятил этому небольшой пост на своей страничке в Instagram, показав, из какого количества цветов он выбрал нужные.

    знаменитости шоу-бизнес
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