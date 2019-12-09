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    Шоу-биз

    Неотразимая Моника Беллуччи игриво распахнула рубашку, показав грудь (фото)

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    <p>55-летняя Моника Беллуччи вновь доказала, что и в зрелом возрасте не нужно забывать о природной сексуальности</p> <div></div> - Неотразимая Моника Беллуччи игриво распахнула рубашку, показав грудь (фото)

    55-летняя Моника Беллуччи вновь доказала, что и в зрелом возрасте не нужно забывать о природной сексуальности

    Звезда Голливуда в очередной раз примерила откровенный образ

    Бывшая супруга Венсана Касселя, 55-летняя Моника Беллуччи порадовала поклонников новым, пикантным луком, приняв участие в фотосессии для глянцевого журнала L’Officiel Maroc. Обворожительная кинозвезда сделала ставку на total black - рубашку и облегающие брюки.

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    Неотразимая Моника Беллуччи игриво распахнула рубашку, показав грудь (фото)
    Неотразимая Моника Беллуччи игриво распахнула рубашку, показав грудь (фото)

    Красавица-актриса расстегнула несколько пуговиц рубашки, благодаря чему ее декольте сразу же вышло на первый план. Моника дополнила соблазнительный образ красивым ожерельем Cartier.

    Поклонники актрисы пришли в восторге от стильной фотосессии Моники. «Сексуальная королева», «Красавица, люблю тебя», «Самая красивая женщина в мире», — написали фолловеры.

     

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