Супермодель Белла Хадид в дерзком бра хвасталась телом на «острове миллионеров» (фото)



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23-летняя Белла Хадид переместилась на остров Сен-Барт, расположенный на Карибах

Модель оставила Майами ради открытия модного бутика

23-летняя Белла Хадид пришла на вечеринку в эффектном образе total white. Белла надела откровенное бра с завязками, которые она не стала закреплять. Завершением образа стали облегающие брюки.

Белла не случайно пришла на открытие бутика люксового бренда Chrome Hearts на «острове миллионеров». Она выпустила коллекцию солнцезащитных очков в коллаборации с маркой. Хадид признали самой красивой женщиной в мире. Она часто выбирает откровенные образы, эпатируя поклонников соблазнительными выходами.