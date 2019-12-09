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    Шоу-биз

    Супермодель Белла Хадид в дерзком бра хвасталась телом на «острове миллионеров» (фото)

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    <p>23-летняя Белла Хадид переместилась на остров Сен-Барт, расположенный на Карибах</p> <div></div> - Супермодель Белла Хадид в дерзком бра хвасталась телом на «острове миллионеров» (фото)

    23-летняя Белла Хадид переместилась на остров Сен-Барт, расположенный на Карибах

    Модель оставила Майами ради открытия модного бутика

    23-летняя Белла Хадид пришла на вечеринку в эффектном образе total white. Белла надела откровенное бра с завязками, которые она не стала закреплять. Завершением образа стали облегающие брюки.

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    Супермодель Белла Хадид в дерзком бра хвасталась телом на «острове миллионеров» (фото)
    Супермодель Белла Хадид в дерзком бра хвасталась телом на «острове миллионеров» (фото)
    Супермодель Белла Хадид в дерзком бра хвасталась телом на «острове миллионеров» (фото)

    Белла не случайно пришла на открытие бутика люксового бренда Chrome Hearts на «острове миллионеров». Она выпустила коллекцию солнцезащитных очков в коллаборации с маркой. Хадид признали самой красивой женщиной в мире. Она часто выбирает откровенные образы, эпатируя поклонников соблазнительными выходами.

     

    знаменитости модель самые сексуальные Белла Хадид шоу-бизнес
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