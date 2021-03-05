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    74-летняя актриса снялась в купальнике и вызвала зависть у молоденьких девушек (фото)

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    Американская актриса Сьюзан Луччи - 74-летняя актриса снялась в купальнике и вызвала зависть у молоденьких девушек (фото)
    Американская актриса Сьюзан Луччи
    instagram.com/therealsusanlucci/

    Звезда изумила фанатов молодым телом

    Американская актриса Сьюзан Луччи, известная благодаря роли Эрики Кейн в телесериале «Все мои дети», поделилась фотографией в купальнике и удивила поклонников своим стройным телосложением. Снимок появился на ее странице в Instagram.

    На размещенном в сети кадре 74-летняя знаменитость лежит на шезлонге в слитном купальном костюме белого цвета без бретелек и с книгой в руке. Ее образ дополнили черные солнцезащитные очки. «Гельмут, папарацци вновь атакуют», — подписала она пост, который набрал больше 13 тысяч лайков. Известно, что снимок сделал муж Луччи, 83-летний бизнесмен Гельмут Хубер.

    instagram.com/therealsusanlucci/
    instagram.com/therealsusanlucci/

    Фанаты восхитились молодым телом актрисы. «Сьюзан, какого черта? Ты выглядишь потрясающе!», «Идеальная», «Какая потрясающая фигура!», «Ты просто красотка», «Сьюзан, ты выглядишь точно так же, как и в самом первом эпизоде сериала», «Вау! Неподвластна времени», — высказывались они в комментариях.

    Ранее «Скотч» показывал фото 21-летней дочери гея-миллионера, которая тратит $40 тысяч на косметику.

    Отмечается, что 21-летняя Сафрон Дрюитт-Бэрлоу раз в месяц может потратить 10 тысяч долларов на то, чтобы ее косметолог из Великобритании прилетела частным рейсом в ее роскошный особняк во Флориде. «Женщина из Брайтона, — мой абсолютный фаворит в области косметических процедур, а также восковых депиляций. Так какой смысл искать кого-то еще, когда я не в Великобритании? Для меня важно знать, что меня лечит тот, кому я доверяю. Она прилетает, занимается мною целый день, а вечером мы выходим гулять и вместе выпиваем», — объяснила она.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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