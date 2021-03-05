74-летняя актриса снялась в купальнике и вызвала зависть у молоденьких девушек (фото)

Звезда изумила фанатов молодым телом

Американская актриса Сьюзан Луччи, известная благодаря роли Эрики Кейн в телесериале «Все мои дети», поделилась фотографией в купальнике и удивила поклонников своим стройным телосложением. Снимок появился на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети кадре 74-летняя знаменитость лежит на шезлонге в слитном купальном костюме белого цвета без бретелек и с книгой в руке. Ее образ дополнили черные солнцезащитные очки. «Гельмут, папарацци вновь атакуют», — подписала она пост, который набрал больше 13 тысяч лайков. Известно, что снимок сделал муж Луччи, 83-летний бизнесмен Гельмут Хубер.

instagram.com/therealsusanlucci/

Фанаты восхитились молодым телом актрисы. «Сьюзан, какого черта? Ты выглядишь потрясающе!», «Идеальная», «Какая потрясающая фигура!», «Ты просто красотка», «Сьюзан, ты выглядишь точно так же, как и в самом первом эпизоде сериала», «Вау! Неподвластна времени», — высказывались они в комментариях.

Ранее «Скотч» показывал фото 21-летней дочери гея-миллионера, которая тратит $40 тысяч на косметику.

Отмечается, что 21-летняя Сафрон Дрюитт-Бэрлоу раз в месяц может потратить 10 тысяч долларов на то, чтобы ее косметолог из Великобритании прилетела частным рейсом в ее роскошный особняк во Флориде. «Женщина из Брайтона, — мой абсолютный фаворит в области косметических процедур, а также восковых депиляций. Так какой смысл искать кого-то еще, когда я не в Великобритании? Для меня важно знать, что меня лечит тот, кому я доверяю. Она прилетает, занимается мною целый день, а вечером мы выходим гулять и вместе выпиваем», — объяснила она.