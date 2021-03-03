21-летняя дочь гея-миллионера тратит $40 тысяч на косметику. Как она выглядит (фото)

21-летняя девушка призналась, что за последние два года потратила не менее 40 тысяч долларов на косметику

Дочь британских миллионеров рассказала о своих ежегодных тратах на процедуры для поддержания красоты. Соответствующий материал публикует The Sun.

Отмечается, что 21-летняя Сафрон Дрюитт-Бэрлоу раз в месяц может потратить 10 тысяч долларов на то, чтобы ее косметолог из Великобритании прилетела частным рейсом в ее роскошный особняк во Флориде. «Женщина из Брайтона, — мой абсолютный фаворит в области косметических процедур, а также восковых депиляций. Так какой смысл искать кого-то еще, когда я не в Великобритании? Для меня важно знать, что меня лечит тот, кому я доверяю. Она прилетает, занимается мною целый день, а вечером мы выходим гулять и вместе выпиваем», — объяснила она.

Кроме того, дочь Барри Дрюитта и Тони Бэрлоу, известных как первая в Великобритании гей-пара, которой удалось получить официальный статус отцов, расходует более 12 тысяч долларов в год на уход за волосами. По словам героини материала, с 13 лет к ней приходит личный парикмахер, который выполняет все процедуры: от мытья головы до наращивания прядей. «Прическа стоит тысячу долларов, потому что я ненавижу дешевизну. На мою голову крепят только настоящие человеческие волосы хорошего качества», — подчеркнула Дрюитт-Бэрлоу.

Более того, 21-летняя девушка призналась, что за последние два года потратила не менее 40 тысяч долларов на косметику. При этом она заявила, что большинство продуктов она не использует, поэтому либо выбрасывает их, либо раздает друзьям.

«У меня есть 40 тональных кремов, 200 карандашей для губ и множество других вещей. Мне нравятся карандаши марки NYX, при этом они стоят всего несколько долларов. Но в остальном я предпочитаю люксовую косметику таких брендов, как Tom Ford, Chanel, Dior или Clinique», — рассказала дочь миллионеров.

Отмечается, что у нее также есть персональный мастер, которая наращивает ей ресницы и ногти примерно раз в две недели, и первоклассный визажист, который работал с телезвездой Ким Кардашьян. По словам Дрюитт-Бэрлоу, полноценный мейкап обходится ей в 300 долларов, а на его создание может уходить до пяти часов в зависимости от сложности запроса.

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