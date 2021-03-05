Зачем украинским знаменитостям укололи индийскую вакцину от Covid-19 в прямом эфире
Певица Руслана Лыжичко получила прививку от коронавируса
Цель акции ─ обратить внимание украинцев на важность вакцинации
Пятеро известных украинцев, а также пятеро врачей, вакцинировались против коронавируса вечером в четверг, 4 марта, во время прямого эфира токшоу «Право на власть».
Так, прививки препаратом индийского производства CoviShield получили:
- певица Руслана Лыжичко;
- телеведущий Александр Педан;
- двукратный чемпион мира по стронгмену Сергей Конюшок;
- президент ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров;
- врач Елена Михно;
- врач Виталий Соколов;
- врач Екатерина Геля;
- врач Богдан Мельник;
- эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова;
- телеведущая Наталья Мосейчук.
По словам телеведущей, публичную вакцинацию организовали МОЗ, ЮНИСЕФ и телеканал «1 + 1». Ее цель ─ обратить внимание украинцев на важность вакцинации.
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