Зачем украинским знаменитостям укололи индийскую вакцину от Covid-19 в прямом эфире

Цель акции ─ обратить внимание украинцев на важность вакцинации

Пятеро известных украинцев, а также пятеро врачей, вакцинировались против коронавируса вечером в четверг, 4 марта, во время прямого эфира токшоу «Право на власть».

Так, прививки препаратом индийского производства CoviShield получили:

певица Руслана Лыжичко;

телеведущий Александр Педан;

двукратный чемпион мира по стронгмену Сергей Конюшок;

президент ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров;

врач Елена Михно;

врач Виталий Соколов;

врач Екатерина Геля;

врач Богдан Мельник;

эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова;

телеведущая Наталья Мосейчук.

По словам телеведущей, публичную вакцинацию организовали МОЗ, ЮНИСЕФ и телеканал «1 + 1». Ее цель ─ обратить внимание украинцев на важность вакцинации.

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