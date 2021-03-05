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    Зачем украинским знаменитостям укололи индийскую вакцину от Covid-19 в прямом эфире

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    Певица Руслана Лыжичко получила прививку от коронавируса - Зачем украинским знаменитостям укололи индийскую вакцину от Covid-19 в прямом эфире

    Певица Руслана Лыжичко получила прививку от коронавируса

    Цель акции ─ обратить внимание украинцев на важность вакцинации

    Пятеро известных украинцев, а также пятеро врачей, вакцинировались против коронавируса вечером в четверг, 4 марта, во время прямого эфира токшоу «Право на власть».

    Так, прививки препаратом индийского производства CoviShield получили:

    • певица Руслана Лыжичко;
    • телеведущий Александр Педан;
    • двукратный чемпион мира по стронгмену Сергей Конюшок;
    • президент ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров;
    • врач Елена Михно;
    • врач Виталий Соколов;
    • врач Екатерина Геля;
    • врач Богдан Мельник;
    • эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова;
    • телеведущая Наталья Мосейчук.

    По словам телеведущей, публичную вакцинацию организовали МОЗ, ЮНИСЕФ и телеканал «1 + 1». Ее цель ─ обратить внимание украинцев на важность вакцинации.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес телеведущая
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