Жена популярного украинского певца рассказала, как муж «ходит на ночные медитации»

Певица призналась, почему у них с артистом до сих пор нет детей

Жена Дзидзьо, Ярослава Хома, известная как певица Slavia впервые рассказала о супружеской жизни с музыкантом.

Звезда, которая долгое время оставалась в тени мужа, не так давно начала сольную карьеру, но без помощи звездного возлюбленного.

В программе «Звездный путь» исполнительница, которая уже 20 лет находится в отношениях с артистом, рассказала, почему поженились они лишь 7 лет назад. Однако как и с браком так и с рождением детей пара также не спешит, хотя по словам Ярославы, она бы очень хотела родить.

Прокомментировала артистка и свой недавний отдых в Доминикане, куда отправилась без мужа, который посвятил себя своей работе.

«Он всегда выбирает работу. Даже в день рождения, все было договорено, организованно и тут он в последний момент говорит: «Ой я забыл, у меня съемки». Я ему говорю: «Ты же перенесешь, правда?», а он ответил, «ясно, что нет». Это было очень обидно. Я хочу чувствовать внимание от мужа, не как к маме. Хочется почувствовать себя женщиной», - с грустью рассказала Ярослава.

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Slavia рассказала, что Дзидзьо даже не поздравил и не поддержал ее с на презентации премьеры песни «Я тобі не мамка», которую она записывала втайне от мужа. По ее словам он ее постоянно предостерегал от шоу-биза.

«Вместо этого он поддержал другую певицу, у которой в один день со мной тоже была премьера клипа. Говорю: «Почему ты поздравил ее, неужели она роднее, ну как?», - рассказала женщина.

Как отметила певица, именно в этой песне есть автобиографические строки, например «На якій медитации ти всю ніч?», поскольку иногда Дзидзьо не ночует дома.

«Он ходит на ночные медитации. Причем меня не предупреждает, а я всю ночь не сплю и думаю, что с ним что-то произошло. Я поднимаю всех на уши ночью. А он утром перезванивает и говорит, что был на медитации. Я много придумывала себе, но все держала в себе, поскольку понимала, что это лично мое, возможно что-то выдуманное», - заметила звезда.

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