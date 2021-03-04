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    Жена популярного украинского певца рассказала, как муж «ходит на ночные медитации»

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    Певица Славия - Жена популярного украинского певца рассказала, как муж «ходит на ночные медитации»
    Певица Славия
    instagram.com/slavia_official/

    Певица призналась, почему у них с артистом до сих пор нет детей

    Жена Дзидзьо, Ярослава Хома, известная как певица Slavia впервые рассказала о супружеской жизни с музыкантом.

    Звезда, которая долгое время оставалась в тени мужа, не так давно начала сольную карьеру, но без помощи звездного возлюбленного.

    В программе «Звездный путь» исполнительница, которая уже 20 лет находится в отношениях с артистом, рассказала, почему поженились они лишь 7 лет назад. Однако как и с браком так и с рождением детей пара также не спешит, хотя по словам Ярославы, она бы очень хотела родить.

    Прокомментировала артистка и свой недавний отдых в Доминикане, куда отправилась без мужа, который посвятил себя своей работе.

    «Он всегда выбирает работу. Даже в день рождения, все было договорено, организованно и тут он в последний момент говорит: «Ой я забыл, у меня съемки». Я ему говорю: «Ты же перенесешь, правда?», а он ответил, «ясно, что нет». Это было очень обидно. Я хочу чувствовать внимание от мужа, не как к маме. Хочется почувствовать себя женщиной», - с грустью рассказала Ярослава.

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    Slavia рассказала, что Дзидзьо даже не поздравил и не поддержал ее с на презентации премьеры песни «Я тобі не мамка», которую она записывала втайне от мужа. По ее словам он ее постоянно предостерегал от шоу-биза.

    «Вместо этого он поддержал другую певицу, у которой в один день со мной тоже была премьера клипа. Говорю: «Почему ты поздравил ее, неужели она роднее, ну как?», - рассказала женщина.

    Как отметила певица, именно в этой песне есть автобиографические строки, например «На якій медитации ти всю ніч?», поскольку иногда Дзидзьо не ночует дома.

    «Он ходит на ночные медитации. Причем меня не предупреждает, а я всю ночь не сплю и думаю, что с ним что-то произошло. Я поднимаю всех на уши ночью. А он утром перезванивает и говорит, что был на медитации. Я много придумывала себе, но все держала в себе, поскольку понимала, что это лично мое, возможно что-то выдуманное», - заметила звезда.

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    Жена популярного украинского певца рассказала, как муж «ходит на ночные медитации»
    Жена популярного украинского певца рассказала, как муж «ходит на ночные медитации»
    Жена популярного украинского певца рассказала, как муж «ходит на ночные медитации»
    Жена популярного украинского певца рассказала, как муж «ходит на ночные медитации»
    instagram.com/slavia_official/

    Ранее «Скотч» показывал фото 21-летней дочери гея-миллионера, которая тратит $40 тысяч на косметику.

    Отмечается, что 21-летняя Сафрон Дрюитт-Бэрлоу раз в месяц может потратить 10 тысяч долларов на то, чтобы ее косметолог из Великобритании прилетела частным рейсом в ее роскошный особняк во Флориде. «Женщина из Брайтона, — мой абсолютный фаворит в области косметических процедур, а также восковых депиляций. Так какой смысл искать кого-то еще, когда я не в Великобритании? Для меня важно знать, что меня лечит тот, кому я доверяю. Она прилетает, занимается мною целый день, а вечером мы выходим гулять и вместе выпиваем», — объяснила она.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес
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