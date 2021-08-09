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    74-летняя Ротару перед концертом на День Независимости выступит в России

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    Певица София Ротару - 74-летняя Ротару перед концертом на День Независимости выступит в России
    Певица София Ротару
    instagram.com/sofiarotaru.official/

    Участие украинской артистки заявлено на официальной странице конкурса в Instagram

    Народная артистка Украины София Ротару будет выступать 24 августа на большом концерте в НСК «Олимпийский» в честь 30-летия Дня Независимости Украины. При этом стало известно, что перед этим она выйдет на сцену на конкурсе в России «Новая волна 2021».

    Ее участие заявлено на официальной странице конкурса в Instagram.

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    «Я назову планету именем твоим!» От радости приближения «Новой волны 2021» и от того, что София Ротару выступит на нашей сцене на концерте в честь открытия конкурса - 19 августа», - говорится в сообщении.

    Стоит отметить, что это не единственная украинская артистка, которая выступит на этом конкурсе. На сцену также выйдет Светлана Лобода. Певица давно уже переехала в Россию и выступает там.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес София Ротару
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    74-летняя Ротару перед концертом на День Независимости выступит в России