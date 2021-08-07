Матвиенко решилась на экзотическую процедуру ради быстрого похудения

Артистка попробовала криолиполиз

Украинская певица Тоня Матвиенко, которая недавно в мини-тунике похвасталась ножками, похоже, активно взялась за свой внешний вид.

По крайней мере об этом свидетельствует тот факт, что артистка отправилась в специальную клинику, в которой попробовала процедуру по похудению. На странице в Instagram исполнительница поделилась снимком, где изображена лежа на кушетке.

instagram.com/tonya_matvienko/

«Попробовала криолиполиз — это единственный способ похудеть за одну процедуру. Не больно совсем! А работает это так: на проблемную зону ставим насадку аппарата, подключаем вакуум и выбираем нужную температуру заморозки. Жировые клетки охлаждаются при температуре минус 9 и на протяжении одного часа погибают», — рассказала о процедуре Матвиенко.

Ранее «Скотч» сообщал, что муж внучки Елизаветы II развлекался на яхте с моделями, пока принцесса нянчилась дома с ребенком.

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