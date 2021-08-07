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    Матвиенко решилась на экзотическую процедуру ради быстрого похудения

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    Певица Тоня Матвиенко - Матвиенко решилась на экзотическую процедуру ради быстрого похудения
    Певица Тоня Матвиенко
    instagram.com/tonya_matvienko/

    Артистка попробовала криолиполиз

    Украинская певица Тоня Матвиенко, которая недавно в мини-тунике похвасталась ножками, похоже, активно взялась за свой внешний вид.

    По крайней мере об этом свидетельствует тот факт, что артистка отправилась в специальную клинику, в которой попробовала процедуру по похудению. На странице в Instagram исполнительница поделилась снимком, где изображена лежа на кушетке.

    instagram.com/tonya_matvienko/
    instagram.com/tonya_matvienko/

    «Попробовала криолиполиз — это единственный способ похудеть за одну процедуру. Не больно совсем! А работает это так: на проблемную зону ставим насадку аппарата, подключаем вакуум и выбираем нужную температуру заморозки. Жировые клетки охлаждаются при температуре минус 9 и на протяжении одного часа погибают», — рассказала о процедуре Матвиенко.

    Ранее «Скотч» сообщал, что муж внучки Елизаветы II развлекался на яхте с моделями, пока принцесса нянчилась дома с ребенком.

    Папарацци засняли супруга принцессы в обществе полуобнаженных красоток — экс-редактора Glamour Рэйчел Залис и моделей Марии Бучеллати и Эрики Пелосини, пишет Daily Mail. Компания резвилась на яхте, где парень обнимал своих спутниц, которые не стеснялись ходить топлес при нем и команде.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
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    Матвиенко решилась на экзотическую процедуру ради быстрого похудения