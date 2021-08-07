Похудевшая экс-«Виа Гра» похвасталась стройной фигурой в купальнике (фото)
Артистка похвасталась пышными формами
Украинская певица и актриса Надежда Мейхер снова ошарашила поклонников своими аппетитными формами.
На этот раз 39-летняя исполнительница опубликовала в сторис в Instagram снимок в черном купальнике с золотистыми вставками, в котором у артистки пикантно выпирает грудь.
На снимке звезда красуется перед зеркалом в доме. На фото певица продемонстрировала свои пышные формы. Видно упругие ягодицы артистки, аппетитную ножку с татуировкой и подтянутый животик.
Ранее «Скотч» сообщал, что муж внучки Елизаветы II развлекался на яхте с моделями, пока принцесса нянчилась дома с ребенком.
Папарацци засняли супруга принцессы в обществе полуобнаженных красоток — экс-редактора Glamour Рэйчел Залис и моделей Марии Бучеллати и Эрики Пелосини, пишет Daily Mail. Компания резвилась на яхте, где парень обнимал своих спутниц, которые не стеснялись ходить топлес при нем и команде.