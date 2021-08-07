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    Похудевшая экс-«Виа Гра» похвасталась стройной фигурой в купальнике (фото)

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    Певица Надежда Мейхер - Похудевшая экс-«Виа Гра» похвасталась стройной фигурой в купальнике (фото)
    Певица Надежда Мейхер
    instagram.com/nadyameiher/

    Артистка похвасталась пышными формами

    Украинская певица и актриса Надежда Мейхер снова ошарашила поклонников своими аппетитными формами.

    На этот раз 39-летняя исполнительница опубликовала в сторис в Instagram снимок в черном купальнике с золотистыми вставками, в котором у артистки пикантно выпирает грудь.

    instagram.com/nadyameiher/
    instagram.com/nadyameiher/

    На снимке звезда красуется перед зеркалом в доме. На фото певица продемонстрировала свои пышные формы. Видно упругие ягодицы артистки, аппетитную ножку с татуировкой и подтянутый животик.

    Ранее «Скотч» сообщал, что муж внучки Елизаветы II развлекался на яхте с моделями, пока принцесса нянчилась дома с ребенком.

    Папарацци засняли супруга принцессы в обществе полуобнаженных красоток — экс-редактора Glamour Рэйчел Залис и моделей Марии Бучеллати и Эрики Пелосини, пишет Daily Mail. Компания резвилась на яхте, где парень обнимал своих спутниц, которые не стеснялись ходить топлес при нем и команде.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
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    Похудевшая экс-«Виа Гра» похвасталась стройной фигурой в купальнике (фото)