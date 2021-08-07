Похудевшая экс-«Виа Гра» похвасталась стройной фигурой в купальнике (фото)

Артистка похвасталась пышными формами

Украинская певица и актриса Надежда Мейхер снова ошарашила поклонников своими аппетитными формами.

На этот раз 39-летняя исполнительница опубликовала в сторис в Instagram снимок в черном купальнике с золотистыми вставками, в котором у артистки пикантно выпирает грудь.

instagram.com/nadyameiher/

На снимке звезда красуется перед зеркалом в доме. На фото певица продемонстрировала свои пышные формы. Видно упругие ягодицы артистки, аппетитную ножку с татуировкой и подтянутый животик.

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