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    Шоу-биз

    76-летняя Катрин Денев перенесла ишемический инсульт

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    <p>Широкую известность Катрин Денев принес фильм &laquo;Шербурские зонтики&raquo; 1964 года</p> <p>Фото: imdb</p> <p></p> - 76-летняя Катрин Денев перенесла ишемический инсульт

    Широкую известность Катрин Денев принес фильм «Шербурские зонтики» 1964 года

    Фото: imdb

    О диагностированном заболевании агентству «Франс Пресс» рассказали родные Денев

    6 ноября стало известно, что Катрин Денев экстренно госпитализировали. Чуть позже родные объявили, с каким диагнозом французская актриса оказалась в госпитале. Актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт.

    Из-за этого 76-летнюю легенду французского кинематографа экстренно госпитализировали в одну из клиник. Ишемический инсульт – это острое состояние, при котором возникает нарушение мозгового кровообращения. О диагностированном заболевании агентству «Франс Пресс» рассказали родные Денев.

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    76-летняя Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
    76-летняя Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
    76-летняя Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
    76-летняя Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
    76-летняя Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
    76-летняя Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
    76-летняя Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
    76-летняя Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
    76-летняя Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
    76-летняя Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
    76-летняя Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
    76-летняя Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
    76-летняя Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
    76-летняя Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
    76-летняя Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
    76-летняя Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
    76-летняя Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
    76-летняя Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
    Фото: imdb

    По их словам, все обошлось без серьезных последствий, а причиной резкого ухудшения самочувствия стал слишком загруженный график актрисы. Напомним, широкую известность Катрин Денев принес фильм «Шербурские зонтики» 1964 года.

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