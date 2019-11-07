76-летняя Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
Широкую известность Катрин Денев принес фильм «Шербурские зонтики» 1964 года
Фото: imdb
О диагностированном заболевании агентству «Франс Пресс» рассказали родные Денев
6 ноября стало известно, что Катрин Денев экстренно госпитализировали. Чуть позже родные объявили, с каким диагнозом французская актриса оказалась в госпитале. Актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт.
Из-за этого 76-летнюю легенду французского кинематографа экстренно госпитализировали в одну из клиник. Ишемический инсульт – это острое состояние, при котором возникает нарушение мозгового кровообращения. О диагностированном заболевании агентству «Франс Пресс» рассказали родные Денев.
По их словам, все обошлось без серьезных последствий, а причиной резкого ухудшения самочувствия стал слишком загруженный график актрисы. Напомним, широкую известность Катрин Денев принес фильм «Шербурские зонтики» 1964 года.