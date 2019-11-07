Федишин в соблазнительном мини показала стройные ножки
Ирина Федишин игриво позировала на камеру
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Певица порадовала поклонников откровенным нарядом
Популярная украинская певица Ирина Федишин похвасталась стройными ножками. В своем Инстаграме звезда поделилась фотографиями на которых позирует в красном миниплатье с глубоким декольте, колготках в сетку и на каблуках.
Поклонники оценили образ любимой звезды и засыпали Федишин комплиментами.
«Ты когда-то бываешь некрасивой?», «Каждый раз красивее», «Невероятная», - писали в комментариях восторженные фанаты певицы.
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