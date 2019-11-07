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    Шоу-биз

    Федишин в соблазнительном мини показала стройные ножки

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    <p>Ирина Федишин игриво позировала на камеру</p> <div>instagram.com/irynafedyshyn/</div> - Федишин в соблазнительном мини показала стройные ножки

    Ирина Федишин игриво позировала на камеру

    instagram.com/irynafedyshyn/

    Певица порадовала поклонников откровенным нарядом

    Популярная украинская певица Ирина Федишин похвасталась стройными ножками. В своем Инстаграме звезда поделилась фотографиями на которых позирует в красном миниплатье с глубоким декольте, колготках в сетку и на каблуках.

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    Федишин в соблазнительном мини показала стройные ножки
    Федишин в соблазнительном мини показала стройные ножки
    Федишин в соблазнительном мини показала стройные ножки
    Федишин в соблазнительном мини показала стройные ножки
    Федишин в соблазнительном мини показала стройные ножки
    Федишин в соблазнительном мини показала стройные ножки
    Федишин в соблазнительном мини показала стройные ножки
    Федишин в соблазнительном мини показала стройные ножки
    Федишин в соблазнительном мини показала стройные ножки
    Федишин в соблазнительном мини показала стройные ножки
    Федишин в соблазнительном мини показала стройные ножки
    Федишин в соблазнительном мини показала стройные ножки
    Федишин в соблазнительном мини показала стройные ножки
    Федишин в соблазнительном мини показала стройные ножки
    Федишин в соблазнительном мини показала стройные ножки
    Федишин в соблазнительном мини показала стройные ножки
    Федишин в соблазнительном мини показала стройные ножки
    Федишин в соблазнительном мини показала стройные ножки
    Федишин в соблазнительном мини показала стройные ножки
    Федишин в соблазнительном мини показала стройные ножки
    Федишин в соблазнительном мини показала стройные ножки
    Федишин в соблазнительном мини показала стройные ножки
    Федишин в соблазнительном мини показала стройные ножки
    Федишин в соблазнительном мини показала стройные ножки
    Федишин в соблазнительном мини показала стройные ножки
    Федишин в соблазнительном мини показала стройные ножки
    Федишин в соблазнительном мини показала стройные ножки

    Поклонники оценили образ любимой звезды и засыпали Федишин комплиментами.

    «Ты когда-то бываешь некрасивой?», «Каждый раз красивее», «Невероятная», - писали в комментариях восторженные фанаты певицы.

     Читайте также: Настя Каменских в кожаном платье похвасталась тонкой талией и выступила на мексиканском телевидении

     

    знаменитости певица Ирина Федишин
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