Федишин в соблазнительном мини показала стройные ножки



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Ирина Федишин игриво позировала на камеру instagram.com/irynafedyshyn/

Певица порадовала поклонников откровенным нарядом

Популярная украинская певица Ирина Федишин похвасталась стройными ножками. В своем Инстаграме звезда поделилась фотографиями на которых позирует в красном миниплатье с глубоким декольте, колготках в сетку и на каблуках.

Поклонники оценили образ любимой звезды и засыпали Федишин комплиментами.

«Ты когда-то бываешь некрасивой?», «Каждый раз красивее», «Невероятная», - писали в комментариях восторженные фанаты певицы.

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