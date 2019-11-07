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    Шоу-биз

    Эмили Ратаковски в крошечном бикини соблазнительно позирует на диване с мужем

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    <p>Топ-модель Эмили Ратаковски засветила все свои прелести</p> <div>Фото: instagram.com/emrata/</div> - Эмили Ратаковски в крошечном бикини соблазнительно позирует на диване с мужем

    Топ-модель Эмили Ратаковски засветила все свои прелести

    Фото: instagram.com/emrata/

    Звезда позировала в соблазнительном образе

    28-летняя Эмили Ратаковски порадовала поклонников новым откровенным фото, сексуально позируя на диване. Рядом с ней находились муж – 32-летний Себастьян Бир-Макклард, а также их породистые собаки. Семья отдыхала в своем особняке в Калифорнии. На Эмили был надет черный откровенный купальник, игриво обнажающий грудь модели.

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    Эмили Ратаковски в крошечном бикини соблазнительно позирует на диване с мужем
    Эмили Ратаковски в крошечном бикини соблазнительно позирует на диване с мужем
    Эмили Ратаковски в крошечном бикини соблазнительно позирует на диване с мужем
    Эмили Ратаковски в крошечном бикини соблазнительно позирует на диване с мужем
    Эмили Ратаковски в крошечном бикини соблазнительно позирует на диване с мужем
    Эмили Ратаковски в крошечном бикини соблазнительно позирует на диване с мужем
    Эмили Ратаковски в крошечном бикини соблазнительно позирует на диване с мужем
    Эмили Ратаковски в крошечном бикини соблазнительно позирует на диване с мужем
    Эмили Ратаковски в крошечном бикини соблазнительно позирует на диване с мужем
    Эмили Ратаковски в крошечном бикини соблазнительно позирует на диване с мужем
    Эмили Ратаковски в крошечном бикини соблазнительно позирует на диване с мужем
    Эмили Ратаковски в крошечном бикини соблазнительно позирует на диване с мужем
    Эмили Ратаковски в крошечном бикини соблазнительно позирует на диване с мужем
    Эмили Ратаковски в крошечном бикини соблазнительно позирует на диване с мужем
    Фото: instagram.com/emrata/

    Звезда распустила волосы. Локоны игриво струились по ее плечам. Эмили находилась в домашней обстановке, а потому решила остаться без макияжа.

    Поклонники осыпали Ратаковски комплиментами. «У вас божественное тело», «Шикарная Эмили, вам идет черный цвет», «Еду к тебе, красотка, муж – не помеха», – писали восторженные фанаты.

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