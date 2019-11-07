Эмили Ратаковски в крошечном бикини соблазнительно позирует на диване с мужем



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Топ-модель Эмили Ратаковски засветила все свои прелести Фото: instagram.com/emrata/

Звезда позировала в соблазнительном образе

28-летняя Эмили Ратаковски порадовала поклонников новым откровенным фото, сексуально позируя на диване. Рядом с ней находились муж – 32-летний Себастьян Бир-Макклард, а также их породистые собаки. Семья отдыхала в своем особняке в Калифорнии. На Эмили был надет черный откровенный купальник, игриво обнажающий грудь модели.

Звезда распустила волосы. Локоны игриво струились по ее плечам. Эмили находилась в домашней обстановке, а потому решила остаться без макияжа.

Поклонники осыпали Ратаковски комплиментами. «У вас божественное тело», «Шикарная Эмили, вам идет черный цвет», «Еду к тебе, красотка, муж – не помеха», – писали восторженные фанаты.

Читайте также: Настя Каменских в кожаном платье похвасталась тонкой талией и выступила на мексиканском телевидении