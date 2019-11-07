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    Сальма Хайек показала фото со своим 82-летним отцом

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    Сальма Хайек показала фото со своим 82-летним отцом
    instagram.com/salmahayek

    Мексикано-американская актриса Сальма Хайек опубликовала в своих социальных сетях совместную фотографию со своим 82-летним отцом и поздравила его с днем рождения

    Трогательным семейным снимком 53-летняя кинозвезда поделилась в день рождения папы, который отметил 82-летие.

    Актриса не только поздравила своего папу со знаменательной датой, но и поблагодарила за чудесные ливанские гены.

    «Я сделала эту фотографию с моим отцом, которому сегодня исполняется 82 года. Спасибо за ливанские гены», — написала актриса, сопроводив пост хэштегом «папина дочка».

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    instagram.com/salmahayek

    И, надо признать, благодарить есть за что. Ведь они оба для своего возраста выглядят просто потрясающе и сложно поверить, что управляющему нефтяной компанией ливанского происхождения Сами Хайек Домингесу уже 82 года, а его дочери Сальме Хайек — 53 года.

    Отметим, Сами Хайек был управляющим нефтяной компанией, а также однажды баллотировался в мэры Коацакоалькоса, штат Веракруc, Мексика.

    Поклонники актрисы не смогли пройти мимо и написали теплые пожелания ее папе Сами Хайек Домингесу.

    «Ух ты, он удивительно сохранился для своих лет! — восхищается одна из поклонниц актрисы. — Поздравляю!»

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