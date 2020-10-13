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    Шоу-биз

    «А грудь-то видно!». Дочь Джуда Лоу забыла надеть белье под откровенный наряд (фото)

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    <p>19-летняя модель Айрис Лоу примерила яркий дерзкий образ</p> <div></div> - «А грудь-то видно!». Дочь Джуда Лоу забыла надеть белье под откровенный наряд (фото)

    19-летняя модель Айрис Лоу примерила яркий дерзкий образ

    Модель сделала ставку на пикантный вырез на платье

    19-летняя модель Айрис Лоу унаследовала от своих родителей, Сэйди Фрост и Джуда Лоу, красоту и фотогеничность. Обладательница впечатляющих внешних данных заработала себе имя в фэшен-индустрии, а также множество поклонников. Их Айрис порадовала эффектной фотосессией.

    Лоу продемонстрировала себя во всей красе, надев на голое тело платье Miu Miu с экстремальными разрезами. Одно неловкое движение - и модель могла показать больше, чем позволяют приличия. Девушка сделала яркий макияж с помадой винного оттенка, а волосы оставила распущенными.

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    «А грудь-то видно!». Дочь Джуда Лоу забыла надеть белье под откровенный наряд (фото)
    «А грудь-то видно!». Дочь Джуда Лоу забыла надеть белье под откровенный наряд (фото)
    «А грудь-то видно!». Дочь Джуда Лоу забыла надеть белье под откровенный наряд (фото)

    Платье именитого итальянского бренда сделано из переработанных материалов. Айрис призвала людей внимательнее относиться к окружающей среде и следовать ее примеру в выборе одежды.

    «В модной индустрии требуется серьезный сдвиг, чтобы сделать ее более экологичной. Я оптимистично настроена на этот счет и стремлюсь сделать все возможное, чтобы внести свой вклад в это!» - заявила Лоу.

    Поклонники поддержали звезду, а также восхитились ее красотой. «Вся в Джуда!», «Внешность ангела», «А грудь-то видно! Ты очень горячая!», «Фигура потрясающая!», «Вот это вырез! Ух!», «Не оставляешь мужчинам шансов!» - написали пользователи.

    Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

    Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

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