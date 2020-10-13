«А грудь-то видно!». Дочь Джуда Лоу забыла надеть белье под откровенный наряд (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

19-летняя модель Айрис Лоу примерила яркий дерзкий образ

Модель сделала ставку на пикантный вырез на платье

19-летняя модель Айрис Лоу унаследовала от своих родителей, Сэйди Фрост и Джуда Лоу, красоту и фотогеничность. Обладательница впечатляющих внешних данных заработала себе имя в фэшен-индустрии, а также множество поклонников. Их Айрис порадовала эффектной фотосессией.

Лоу продемонстрировала себя во всей красе, надев на голое тело платье Miu Miu с экстремальными разрезами. Одно неловкое движение - и модель могла показать больше, чем позволяют приличия. Девушка сделала яркий макияж с помадой винного оттенка, а волосы оставила распущенными.

Платье именитого итальянского бренда сделано из переработанных материалов. Айрис призвала людей внимательнее относиться к окружающей среде и следовать ее примеру в выборе одежды.

«В модной индустрии требуется серьезный сдвиг, чтобы сделать ее более экологичной. Я оптимистично настроена на этот счет и стремлюсь сделать все возможное, чтобы внести свой вклад в это!» - заявила Лоу.

Поклонники поддержали звезду, а также восхитились ее красотой. «Вся в Джуда!», «Внешность ангела», «А грудь-то видно! Ты очень горячая!», «Фигура потрясающая!», «Вот это вырез! Ух!», «Не оставляешь мужчинам шансов!» - написали пользователи.

Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает