Настя Каменских в дерзком мини раскрыла секрет идеальной «Ким»



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33-летняя певица Настя Каменских похвасталась курортным загаром instagram.com/kamenskux/

Певица примерила дерзкий наряд

33-летняя певица Настя Каменских позировала во дворе загородного дома. Настя выбрала эффектный образ в стиле total whitе. Артистка предстала в топе-бра и мини-шортиках, которые сочетала с объемной рубашкой и босоножками на небольшом каблуке.

Настя продолжила демонстрировать подтянутое загорелое тело, ради которого регулярно тренируется в спортзале. Она встала в дверях и, кокетливо согнув ногу, томно посмотрела в камеру.

«Меня часто спрашивают о том, как приучить себя регулярно заниматься спортом? Мой ответ — поменяйте свое отношение к тренировкам. Здесь важен настрой. Вы должны понимать, что это не трудности для вашего тела, а новый здоровый образ жизни, который принесет вашему организму и телу только пользу», - цитирует Elle слова Каменских.

Певица раскрыла свой секрет идеальной фигуры. Наставница украинского вокального шоу «Х-Фактор» ежедневно выполняет комплекс упражнений для стройных ног и упругой попы. У артистки есть четыре любимых упражнения: выпад в приседом, маятник, махи ногами и перекрестный выпад с приседом. Каменских рекомендует выполнять три подхода по 20 раз. Это, по словам звезды, поможет добиться упругой попы и красивого очертания бедер.

Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает