82-летняя голливудская дива рассказала о сексуальной жизни



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Американская актриса Джейн Фонда

Джейн Фонда — обладательница «Оскаров»

Американская актриса Джейн Фонда порассуждала о сексуальной жизни в 82 года. Запись интервью с ней опубликована на YouTube-канале TheEllenShow.

В ходе беседы ведущая Тиффани Хэддиш сделала комплимент внешности артистки и поинтересовалась, не является ли бурная интимная жизнь причиной того, что Фонда выглядит так хорошо. «Нет. Ноль. У меня нет времени. Я так стара, и у меня так много было этого в жизни, что теперь я не хочу. Я слишком занята», — ответила знаменитость.

Актриса призналась, что жалеет о том, что отказалась от секса с певцом Марвином Гэем. На момент встречи с ним она была замужем за политическим активистом Томом Хайденом.

«Он [Марвин Гэй] такой красивый. И его музыка такая красивая», — отметила Фонда.

Джейн Фонда — обладательница «Оскаров» за роли в картинах «Возвращение домой» и «Клют». За свою карьеру актриса снялась в более 50 чем проектах, среди которых фильмы «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?», «На Золотом пруду», «Хищники», «Босиком по парку» и «Погоня».

Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

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