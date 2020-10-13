Илона Гвоздева показала новорожденного и рассказала, как прошли роды



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Известный хореограф и участница «Танцев со звездами» Илона Гвоздева instagram.com/ilonagvozdeva/

В минувшее воскресенье хореограф во второй раз стала мамой

Известный хореограф и участница «Танцев со звездами» Илона Гвоздева, которая во второй раз стала мамой, рассказала о своем самочувствии.

Так, сначала в своих Instagram-stories звезда поблагодарила подписчиков за поздравления и приятные комментарии.

«Вы не представляете, как вы меня заряжали своим позитивом и энергетикой. У нас с сыночком все хорошо, ночь прошла замечательно. Надеюсь, все будет хорошо и в среду нас уже выпишут», - рассказала Гвоздева.

Илона добавила, что новорожденному, которого все же назвали Домиником, уже сделали две прививки. Также звезда поблагодарила своих врачей и отметила, что роды прошли почти идеально.

Кроме того, хореограф показала короткое видео, где позирует с крошечным сыном.

Рассказала звезда и о восстановлении после рождения малыша.

«Пообщавшись с врачом, мне сказали, что в течение месяца мы не делаем никаких физических нагрузок. Но что можно делать — корректировать питание и много гулять на свежем воздухе с малышом. В месяц это все. Спрашивала о массаже, врачи не рекомендуют, говорят, что может открыться кровотечение», - отметила знаменитость

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