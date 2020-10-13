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    Илона Гвоздева показала новорожденного и рассказала, как прошли роды

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    Известный хореограф&nbsp;и участница &laquo;Танцев со звездами&raquo; Илона Гвоздева - Илона Гвоздева показала новорожденного и рассказала, как прошли роды
    Известный хореограф и участница «Танцев со звездами» Илона Гвоздева
    instagram.com/ilonagvozdeva/

    В минувшее воскресенье хореограф во второй раз стала мамой

    Известный хореограф и участница «Танцев со звездами» Илона Гвоздева, которая во второй раз стала мамой, рассказала о своем самочувствии.

    Так, сначала в своих Instagram-stories звезда поблагодарила подписчиков за поздравления и приятные комментарии.

    «Вы не представляете, как вы меня заряжали своим позитивом и энергетикой. У нас с сыночком все хорошо, ночь прошла замечательно. Надеюсь, все будет хорошо и в среду нас уже выпишут», - рассказала Гвоздева.

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    Илона добавила, что новорожденному, которого все же назвали Домиником, уже сделали две прививки. Также звезда поблагодарила своих врачей и отметила, что роды прошли почти идеально.

    Кроме того, хореограф показала короткое видео, где позирует с крошечным сыном.

    Рассказала звезда и о восстановлении после рождения малыша.

    «Пообщавшись с врачом, мне сказали, что в течение месяца мы не делаем никаких физических нагрузок. Но что можно делать — корректировать питание и много гулять на свежем воздухе с малышом. В месяц это все. Спрашивала о массаже, врачи не рекомендуют, говорят, что может открыться кровотечение», - отметила знаменитость

    Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

    Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

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