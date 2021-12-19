Агутин рассекретил гонорары звезд за участие в телешоу

Певец честно признался, что не смотрит телевизор

Леонид Агутин похвастался на своей странице в Фейсбук, что уже снялся для многоетней новогодней программы «Голубом огоньке». Среди одобрительных комментариев подписчиков были и несколько иных, мол, кто смотрит такие «нафталиновые» программы? Агутин ответил, что и сам не смотрит телевизор, но всегда участвует в «огоньках».

«Потому что их смотрят миллионы! – объяснил артист. – Потому что тысячи артистов мечтают туда попасть. Потому что я призван на эту службу, которая ни денег, ни уже давно славы никаких не приносит, только отбирает время. Но я по-прежнему здесь, дабы бога не гневить».

Переписка Агутина в Фейсбуке. Фото: kp.ru

Напомним, ранее мы писали, что супругу певца, певицу Анджелику Варум обвинили в том, что песни за нее исполняет муж. В качестве доказательства продемонстрировали работу специальной технологии, превратив голос Агутина в вокал Варум. Для этого понизили голос певицы на четыре полутона. И в песнях «Художник, что рисует дождь» и «Все в твоих руках» отчетливо послышался голос Агутина.

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