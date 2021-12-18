Тина Кароль поиграла в прятки с незнакомцем в облегающем платье за $8,5 тыс.
На своей странице в Инстаграм исполнительница разместила видео, где позирует в облегающем алом платье
Певица Тина Кароль появилась на вечеринке Vogue в винтажном платье из коллекции Тома Форда для Gucci. На своей странице в Инстаграм исполнительница разместила видео, где она позирует на камеру в облегающем алом платье с корсетным верхом.
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Кароль прогуливается коридором мероприятия, соблазнительно поглядывая в камеру, а потом прикладывает палец к губам, мол, никому не говорите, и стремительно скрывается за углом. В следующем кадре: растерянный парень, который кого-то ищет.
Среди других гостей вечера были замечены Маша Ефросинина, Санта Димопулос, Монатик, Вера Брежнева.
По информации сайта nv.ua винтажный наряд, в котором пришла Тина Кароль на праздник, обошелся певице в 8500 долларов (232 тысячи гривен). Это осенняя коллекции Тома Форда для Gucci 2003 года.
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