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    Тина Кароль поиграла в прятки с незнакомцем в облегающем платье за $8,5 тыс.

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    Тина Кароль - Тина Кароль поиграла в прятки с незнакомцем в облегающем платье за $8,5 тыс.
    Тина Кароль
    фото из открытых источников

    На своей странице в Инстаграм исполнительница разместила видео, где позирует в облегающем алом платье

    Певица Тина Кароль появилась на вечеринке Vogue в винтажном платье из коллекции Тома Форда для Gucci. На своей странице в Инстаграм исполнительница разместила видео, где она позирует на камеру в облегающем алом платье с корсетным верхом.

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    Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

    Кароль прогуливается коридором мероприятия, соблазнительно поглядывая в камеру, а потом прикладывает палец к губам, мол, никому не говорите, и стремительно скрывается за углом. В следующем кадре: растерянный парень, который кого-то ищет.

    Среди других гостей вечера были замечены Маша Ефросинина, Санта Димопулос, Монатик, Вера Брежнева.

    Винтажный наряд Кароль. Фото: nv.ua
    Винтажный наряд Кароль. Фото: nv.ua

    По информации сайта nv.ua винтажный наряд, в котором пришла Тина Кароль на праздник, обошелся певице в 8500 долларов (232 тысячи гривен). Это осенняя коллекции Тома Форда для Gucci 2003 года.

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    Теги: Монатик Вера Брежнева Тина Кароль праздник деньги шоу-бизнес Маша Ефросинина
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    Тина Кароль поиграла в прятки с незнакомцем в облегающем платье за $8,5 тыс.