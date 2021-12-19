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    Горбунов устроил для старшего сына невероятный сюрприз (фото)

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    Юрий Горбунов с сыном - Горбунов устроил для старшего сына невероятный сюрприз (фото)
    Юрий Горбунов с сыном
    Фото: viva.ua

    Телеведущий очень старался, чтобы сын не узнал его в сказочном образе

    Накануне Дня Святого Николая телеведущий Юрий Горбунов согласился примерить на себя новый образ – стал Дедом Морозом на утреннике в детском саду его сына. Юрий разместил фото с праздника у себя на странице в Инстаграм.

    Иван (в белой рубашке с бабочкой) точно что-то подозревает. Фото: instagram.com/gorbunovyuriy
    Иван (в белой рубашке с бабочкой) точно что-то подозревает. Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

    Юрий говорит, что во время выступления у него было две задачи. Первая: чтобы его не узнал сын. Для этого гримеры, который помогали телеведущему, очень постарались: приделали Юрию бороду и надели очки.

    Но подписчики все же засомневались: «Иван подозрительно смотрит на вас!» На снимке и правда Иван очень пристально разглядывает ведущего в образе, тогда как другие дети, ничего не подозревая, весело радуются празднику. И вторая задача, как сообщил Горбунов, «чтобы не оторвали рукав». Тут все прошло гладко. Телеведущий написал, что в целом с ролью справился – помогло театральное образование.

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    Теги: дети Юрий Горбунов Новый год шоу-бизнес телеведущий
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    Горбунов устроил для старшего сына невероятный сюрприз (фото)