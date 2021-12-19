Анна Седокова: голый завтрак (фото)

Свой день рождения певица решила отпраздновать в Монако

Певица Анна Седокова в свой день рождения улетела с мужем-баскетболистом в Монако и оттуда сама себя поздравила с 39-летием, разместив на своей странице в Инстаграм фото праздничного завтрака. «Голый завтрак», - подписала экс-вокалистка группы «ВИАГра» снимок. И добавила: «А кто сказал, что нельзя просто взять и все поменять? Не люблю рамки, но обожаю вас. Обожаю эту невероятную жизнь. Пусть эти воспоминания останутся в моем фотоальбоме. Спасибо за поздравления».

Анна Седока в свой день рождения. Фото: instagram.com/annasedokova

Напомним, ранее мы писали, что Седокова намекнула на развод с безработным мужем. Певица опубликовала в своем Instagram пост, где порассуждала о том, что все люди расстаются по-разному и в целом прощание не означает, что-то оказался плохим. «Если люди расстаются – это не означает, что кто-то из них плох. Просто они прошли свой путь вместе и теперь их пути расходятся. И, возможно, однажды сойдутся опять», – написала певица, подчеркнув, что после разрыва может появиться ненависть. Артистка считает, что это неизбежно, особенно тогда, когда один еще любит, а второй уже нет.