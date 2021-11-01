Актер из «Доктора Хауса» признался, что он – гей

Актер совершил каминг-аут

Американский комедийный актер индийского происхождения Кэл Пенн, известный по роли врача Лоуренса Катнера в сериале «Доктор Хаус», совершил каминг-аут. Об этом сообщает журнал People.

44-летний артист представил мемуары You Can't Be Serious («Ты ведь не серьезно?»), в которых впервые рассказал о своих отношениях с мужчиной. Пенн также заявил, что недавно обручился со своим партнером Джошом, с которым они встречаются уже более 11 лет. Звезда американского телевидения отметил, что познакомился с женихом, когда работал в администрации бывшего президента США Барака Обамы.

«Я раскрыл свою сексуальность по сравнению со многими другими людьми относительно поздно», – сказал Пенн в беседе с People.

Творческую карьеру Кэл Пенн начал в 1998 году. Он прославился благодаря комедийной трилогии «Гарольд и Кумар», а также благодаря ролям в сериалах как «24» и «Доктор Хаус».

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