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    Актер из «Доктора Хауса» признался, что он – гей

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    Актер Кэлл Пенн - Актер из «Доктора Хауса» признался, что он – гей
    Актер Кэлл Пенн
    instagram.com/kalpenn/

    Актер совершил каминг-аут

    Американский комедийный актер индийского происхождения Кэл Пенн, известный по роли врача Лоуренса Катнера в сериале «Доктор Хаус», совершил каминг-аут. Об этом сообщает журнал People.

    44-летний артист представил мемуары You Can't Be Serious («Ты ведь не серьезно?»), в которых впервые рассказал о своих отношениях с мужчиной. Пенн также заявил, что недавно обручился со своим партнером Джошом, с которым они встречаются уже более 11 лет. Звезда американского телевидения отметил, что познакомился с женихом, когда работал в администрации бывшего президента США Барака Обамы.

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    Актер из «Доктора Хауса» признался, что он – гей
    Актер из «Доктора Хауса» признался, что он – гей
    Актер из «Доктора Хауса» признался, что он – гей
    Актер из «Доктора Хауса» признался, что он – гей
    Актер из «Доктора Хауса» признался, что он – гей
    Актер из «Доктора Хауса» признался, что он – гей
    instagram.com/kalpenn/

    «Я раскрыл свою сексуальность по сравнению со многими другими людьми относительно поздно», – сказал Пенн в беседе с People.

    Творческую карьеру Кэл Пенн начал в 1998 году. Он прославился благодаря комедийной трилогии «Гарольд и Кумар», а также благодаря ролям в сериалах как «24» и «Доктор Хаус».

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Актер из «Доктора Хауса» признался, что он – гей