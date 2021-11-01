Бывший нардеп Парасюк стал отцом. Фото с младенцем

У политика родился сын

Бывший народный депутат Украины Владимир Парасюк в своем Инстаграме сообщил радостную новость. Политик стал отцом.

«Эмоции переполняют уже второй день. Хочется на весь мир делиться своей радостью – я стал папой! Мы стали родителями! Это невероятное чувство! Жизнь стала еще ярче!» – написал он.

Экс-нардеп добавил, что у него родился сын.

«Боже, дай ума и силы воспитать правильно сына! Пусть он будет добрым и сознательным человеком!» – отметил Парасюк.

instagram.com/parasiuk87/

Напомним, Владимир Парасюк был активным участником Революции достоинства. В 2014 году принимал участие в боевых действиях на Донбассе, был командиром 4-й роты батальона «Днепр-1».

Парасюк женился в июне этого года, но публично свою свадьбу не афишировал. СМИ писали, что его избранницей стала львовянка Ирина Бойко – владелица ивент-агентства, которое занимается организацией свадеб.

Ранее «Скотч» сообщал, чем Порошенко с ножом в руках занимался на Хэллоуин.

«Очередной грибной день в этом году не прошел зря. Три ведра опят – наш урожай только за сегодня. Это немного меньше, чем в прошлом. Но будет чем смаковать всю зиму», – подписал снимки Порошенко.