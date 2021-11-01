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    Бывший нардеп Парасюк стал отцом. Фото с младенцем

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    Экс-нардеп Владимир Парасюк - Бывший нардеп Парасюк стал отцом. Фото с младенцем
    Экс-нардеп Владимир Парасюк
    instagram.com/parasiuk87/

    У политика родился сын

    Бывший народный депутат Украины Владимир Парасюк в своем Инстаграме сообщил радостную новость. Политик стал отцом.

    «Эмоции переполняют уже второй день. Хочется на весь мир делиться своей радостью – я стал папой! Мы стали родителями! Это невероятное чувство! Жизнь стала еще ярче!» – написал он.

    Экс-нардеп добавил, что у него родился сын.

    «Боже, дай ума и силы воспитать правильно сына! Пусть он будет добрым и сознательным человеком!» – отметил Парасюк.

    instagram.com/parasiuk87/
    instagram.com/parasiuk87/

    Напомним, Владимир Парасюк был активным участником Революции достоинства. В 2014 году принимал участие в боевых действиях на Донбассе, был командиром 4-й роты батальона «Днепр-1».

    Парасюк женился в июне этого года, но публично свою свадьбу не афишировал. СМИ писали, что его избранницей стала львовянка Ирина Бойко – владелица ивент-агентства, которое занимается организацией свадеб.

    Ранее «Скотч» сообщал, чем Порошенко с ножом в руках занимался на Хэллоуин.

    «Очередной грибной день в этом году не прошел зря. Три ведра опят – наш урожай только за сегодня. Это немного меньше, чем в прошлом. Но будет чем смаковать всю зиму», – подписал снимки Порошенко.

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    Теги: знаменитости дети шоу-бизнес
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    Бывший нардеп Парасюк стал отцом. Фото с младенцем