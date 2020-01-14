  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    После развода с Джонни Деппом Эмбер Херд закрутила роман с больной раком женщиной (фото)

    • Розсилка
    <p>Папарацци засняли страстные поцелуи 33-летней Эмбер Херд с новой возлюбленной</p> <div></div> - После развода с Джонни Деппом Эмбер Херд закрутила роман с больной раком женщиной (фото)

    Папарацци засняли страстные поцелуи 33-летней Эмбер Херд с новой возлюбленной

    Избранницей актрисы стала оператор Бьянка Бутти

    33-летняя голливудская актриса и бывшая жена Джонни Деппа Эмбер Херд и ее новая любовница была замечена на улицах Палм-Спрингс. Девушки нежно обнимали друг друга и, не стесняясь прохожих, страстно целовались.

    Влюбленные были в хорошем настроении - смеялись, показывали что-то друг другу в мобильных телефонах. После нескольких поцелуев они сели в машину актрисы и уехали.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    После развода с Джонни Деппом Эмбер Херд закрутила роман с больной раком женщиной (фото)
    После развода с Джонни Деппом Эмбер Херд закрутила роман с больной раком женщиной (фото)

    Журналисты выяснили, что избранница Эмбер, Бьянка, во второй раз борется с раком молочной железы. Впервые этот диагноз кинематографистке поставили в 2015 году, а год назад болезнь вернулась снова. Друзья Бутти организовали сбор средств для ее лечения и операции, сообщает Daily Mail. Сама девушка не скрывает диагноз и в своем личном блоге старается вдохновить онкобольных не отчаиваться.

     Читайте также: Ани Лорак похвасталась обручальным кольцом
    знаменитости актриса шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ