После развода с Джонни Деппом Эмбер Херд закрутила роман с больной раком женщиной (фото)



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Папарацци засняли страстные поцелуи 33-летней Эмбер Херд с новой возлюбленной

Избранницей актрисы стала оператор Бьянка Бутти

33-летняя голливудская актриса и бывшая жена Джонни Деппа Эмбер Херд и ее новая любовница была замечена на улицах Палм-Спрингс. Девушки нежно обнимали друг друга и, не стесняясь прохожих, страстно целовались.

Влюбленные были в хорошем настроении - смеялись, показывали что-то друг другу в мобильных телефонах. После нескольких поцелуев они сели в машину актрисы и уехали.

Журналисты выяснили, что избранница Эмбер, Бьянка, во второй раз борется с раком молочной железы. Впервые этот диагноз кинематографистке поставили в 2015 году, а год назад болезнь вернулась снова. Друзья Бутти организовали сбор средств для ее лечения и операции, сообщает Daily Mail. Сама девушка не скрывает диагноз и в своем личном блоге старается вдохновить онкобольных не отчаиваться.

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