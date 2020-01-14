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    Шоу-биз

    Сальма Хайек признала, что на кинопремии выглядела хуже мужчины в платье

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    <p>Актрису по стилю обошел американский модник Билли Портер</p> <div></div> - Сальма Хайек признала, что на кинопремии выглядела хуже мужчины в платье

    Актрису по стилю обошел американский модник Билли Портер

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    Звезда признала свое поражение в стиле

    12 января в Лос-Анджелесе прошла ежегодная церемония вручения кинопремии американских критиков Critics’ Choice. 53-летняя голливудская актриса Сальма Хайек явилась на нее в относительно скромном черном платье с открытыми плечами, и в этом образе ее затмил 50-летний актер Билли Портер, которого многие считают королем эпатажа на светских тусовках.

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     «Билли Портер выглядел лучше меня в татуировках бабочек прошлой ночью», — написала актриса в Instagram, опубликовав коллаж из фотографии себя и темнокожего мужчины.

    «Ты – мой тотемный зверь! Я люблю тебя!» – ответил в комментариях Портер.

    Предлагаем вспомнить, как выглядели другие звезды на красной дорожке престижной кинопремии.

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    Сальма Хайек признала, что на кинопремии выглядела хуже мужчины в платье
    Сальма Хайек признала, что на кинопремии выглядела хуже мужчины в платье
    Сальма Хайек признала, что на кинопремии выглядела хуже мужчины в платье
    Сальма Хайек признала, что на кинопремии выглядела хуже мужчины в платье
    Сальма Хайек признала, что на кинопремии выглядела хуже мужчины в платье
    Сальма Хайек признала, что на кинопремии выглядела хуже мужчины в платье
    Сальма Хайек признала, что на кинопремии выглядела хуже мужчины в платье
    Сальма Хайек признала, что на кинопремии выглядела хуже мужчины в платье
    Сальма Хайек признала, что на кинопремии выглядела хуже мужчины в платье
    Сальма Хайек признала, что на кинопремии выглядела хуже мужчины в платье
    Сальма Хайек признала, что на кинопремии выглядела хуже мужчины в платье
    Сальма Хайек признала, что на кинопремии выглядела хуже мужчины в платье
    Сальма Хайек признала, что на кинопремии выглядела хуже мужчины в платье
    Сальма Хайек признала, что на кинопремии выглядела хуже мужчины в платье
    Сальма Хайек признала, что на кинопремии выглядела хуже мужчины в платье
    Сальма Хайек признала, что на кинопремии выглядела хуже мужчины в платье
    Сальма Хайек признала, что на кинопремии выглядела хуже мужчины в платье
    Сальма Хайек признала, что на кинопремии выглядела хуже мужчины в платье
    Сальма Хайек признала, что на кинопремии выглядела хуже мужчины в платье

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    знаменитости актриса актер
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