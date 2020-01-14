Сальма Хайек признала, что на кинопремии выглядела хуже мужчины в платье
Актрису по стилю обошел американский модник Билли Портер
Звезда признала свое поражение в стиле
12 января в Лос-Анджелесе прошла ежегодная церемония вручения кинопремии американских критиков Critics’ Choice. 53-летняя голливудская актриса Сальма Хайек явилась на нее в относительно скромном черном платье с открытыми плечами, и в этом образе ее затмил 50-летний актер Билли Портер, которого многие считают королем эпатажа на светских тусовках.
«Билли Портер выглядел лучше меня в татуировках бабочек прошлой ночью», — написала актриса в Instagram, опубликовав коллаж из фотографии себя и темнокожего мужчины.
«Ты – мой тотемный зверь! Я люблю тебя!» – ответил в комментариях Портер.
Предлагаем вспомнить, как выглядели другие звезды на красной дорожке престижной кинопремии.