Сальма Хайек признала, что на кинопремии выглядела хуже мужчины в платье



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Актрису по стилю обошел американский модник Билли Портер \

Звезда признала свое поражение в стиле

12 января в Лос-Анджелесе прошла ежегодная церемония вручения кинопремии американских критиков Critics’ Choice. 53-летняя голливудская актриса Сальма Хайек явилась на нее в относительно скромном черном платье с открытыми плечами, и в этом образе ее затмил 50-летний актер Билли Портер, которого многие считают королем эпатажа на светских тусовках.

«Билли Портер выглядел лучше меня в татуировках бабочек прошлой ночью», — написала актриса в Instagram, опубликовав коллаж из фотографии себя и темнокожего мужчины.

«Ты – мой тотемный зверь! Я люблю тебя!» – ответил в комментариях Портер.

Предлагаем вспомнить, как выглядели другие звезды на красной дорожке престижной кинопремии.

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