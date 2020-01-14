В сети восхищаются красотой жены Притулы (фото)



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Ведущий чувственно поздравил любимую в соцсети

Жена телезезды праздновала день рождения

Популярный украинский шоумен и телеведущий Сергей Притула показал свою жену Екатерину. На своей странице в Инстаграме ведущий опубликовал снимок, на котором его воздюбленнная Екатерина позирует в длинном изумрудном платье.

У жены Притулы был день рождения. Поэтому он под фотографией оставил трогательное поздравление и назвал Катерину «бусинкой».

«С днем рождения, бусинка! Спасибо, что ты всегда рядом! За поддержку и любовь. По ухоженных детей и семейный уют! За то, что когда трудно, ты это «гасишь», а когда хорошо – ты «катализатор»! Будь здорова и имей вдохновение к труду. Я всегда рядом! Люблю!» - написал Притула.

Восхищенные поклонники засыпали пост звезды комментариями с пожеланиями поздравлениями и комплиментами.

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