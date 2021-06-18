Актриса Зендая показала тизер долгожданного второго сезона «Эйфории» (видео)

16 июня исполнилось два года с премьеры шоу

Вышел тизер второго сезона «Эйфории». Его в своем твиттере опубликовала исполнительница главной роли Зендая.

«С двухлетней годовщиной, «Эйфория». Скоро увидимся :)», — пишет актриса. 16 июня исполнилось два года с премьеры шоу.

Тизер не раскрывается каких-либо подробностей о сюжете нового сезона. В ролике Ру Беннет стоит в толпе школьников, и на ее лице постепенно появляется улыбка.

Дату премьеры стриминговый сервис HBO Max пока не раскрывает. Производство нового сезона было отложено из-за пандемии и должно было начаться в апреле.

О том, что сериал продлен на второй сезон, стало известно еще в 2019 году. После первого сезона также вышли два часовых спецэпизода шоу.

Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.