Вторая жена Остапчука в купальнике откровенно показала, за то ее любит шоумен (фото)
Девушка похвасталась упругими ягодицами в неоновом купальнике
Жена украинского шоумена и телеведущего Владимира Остапчука Кристина, которая недавно вместе с мужем взбудоражили Сеть пикантным фото в ванной, поделилась фотографиями с отдыха.
Звездная пара проводит время в Черногории. Так, в своем Instagram жена Остапчука опубликовала снимок, на котором предстала в ярком салатовом купальнике. Образ Кристина дополнила солнцезащитными очками и соломенной шляпкой.
Поклонники оценили достаточно сексуальную фотографию Горняк, отметив, что она выглядит непревзойденно.
Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.
Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.
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