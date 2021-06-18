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    Вторая жена Остапчука в купальнике откровенно показала, за то ее любит шоумен (фото)

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    Жена украинского шоумена и телеведущего Владимира Остапчука Кристина - Вторая жена Остапчука в купальнике откровенно показала, за то ее любит шоумен (фото)
    Жена украинского шоумена и телеведущего Владимира Остапчука Кристина
    instagram.com/kristygor/

    Девушка похвасталась упругими ягодицами в неоновом купальнике

    Жена украинского шоумена и телеведущего Владимира Остапчука Кристина, которая недавно вместе с мужем взбудоражили Сеть пикантным фото в ванной, поделилась фотографиями с отдыха.

    Звездная пара проводит время в Черногории. Так, в своем Instagram жена Остапчука опубликовала снимок, на котором предстала в ярком салатовом купальнике. Образ Кристина дополнила солнцезащитными очками и соломенной шляпкой.

    instagram.com/kristygor/
    instagram.com/kristygor/

    Поклонники оценили достаточно сексуальную фотографию Горняк, отметив, что она выглядит непревзойденно.

    Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

    Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Вторая жена Остапчука в купальнике откровенно показала, за то ее любит шоумен (фото)