Анджелина Джоли набила большую татуировку. Что она значит?

Актриса впервые продемонстрировала массивную надпись, которая теперь украшает ее предплечье

Анджелина Джоли, которая уже давно превратила свое тело в символичное искусство, освежила коллекцию рисунков на коже. На прогулке в Нью-Йорке в пуританской серой юбке и лаконичной футболке Everlane «в честь дня рождения», она неожиданно «засветила» надпись, расположенную на предплечье. Речь идет о цитате астронома Галилео Галилея — eppur si muove — что в переводе с итальянского означает «И все-таки она вертится!»

Легенда гласит, что ученый изрек ее во время изматывающего суда и пыток 1663 года, после которых под давлением Ватикана публично отказался от собственного ошеломительного для того времени открытия, что Земля движется вокруг Солнца, которому нашел доказательства, изобретя телескоп. Прочитав на коленях текст отречения, гений якобы прошептал заветное: «Eppur si muove!», оставаясь до конца в душе верным своему открытию. На протяжении столетий эта фраза стала символом непреклонности и стойкости (как науки перед религией, так и в более широком смысле). Эту историю до сих пор рассказывают в школах.

Любопытно другое: ряд ученых уже доказали тот факт, что Галилей это не произносил! Дело в том, что она не встречается ни в протоколах суда, ни в работах ученого, ни в его переписках, ни в воспоминаниях учеников. А впервые появляется в художественном произведении «на тему» больше сотни лет спустя.

Новая татуировка дополнила «сборник цитат» на теле оскароносной звезды. Она располагается ровно над другой философской цитатой — строчкой из стихотворения суфиста Руми, которая гласит: «За пределами представлений о правильных и неправильных действиях есть поле. Я встречу тебя там». У звезды есть множество других татуировок, вдохновленных ее путешествиями, ее благотворительной деятельностью, ее детьми и отношениями.

Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

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