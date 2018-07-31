  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Alekseev признался, что его график расписан по минутам

    • Розсилка
    Alekseev - Alekseev признался, что его график расписан по минутам
    Alekseev

    Популярный украинский артист Alekseev постоянно находится в разъездах

    Сначала артист был занят подготовкой к международному песенному конкурсу «Евровидение-2018», а после полуфинала начался гастрольный тур.

    «Я недавно вернулся из Латвии, меня там очень тепло приняли. Но я безумно рад оказаться в Украине, дома. Полноценного отдыха у меня давно не было, я не брал отпуск уже четыре года», – признался Alekseev за кулисами шоу  «З Днем народження, Україно!».

    При этом, по словам артиста, чтобы отдохнуть, наполниться энергией и позитивом, не обязательно ехать в далекие страны. Главное – чтобы рядом были близкие люди.

    «Я отдыхаю, когда нахожусь рядом с семьей. Очень радуюсь, когда есть возможность увидеться и пообщаться. А недавно побывал в родной школе: я пел, аккомпанировала мне педагог, которая когда-то учила меня пению. Мы не виделись с выпускного, так что нам было, о чем поговорить. Учителя сказали, что всегда со мной, и это была очень теплая встреча», – рассказал артист.

    Тем не менее, артист признался, что все-таки старается найти, чем порадовать себя. К примеру, в ближайшее время он собирается посетить концерт Джастина Тимберлейка: «Я ждал этого всю жизнь! Смогу убедиться, какой это мастер своего дела».

    Читайте також
    Украинская музыка артист
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ