Alekseev признался, что его график расписан по минутам



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Alekseev

Популярный украинский артист Alekseev постоянно находится в разъездах

Сначала артист был занят подготовкой к международному песенному конкурсу «Евровидение-2018», а после полуфинала начался гастрольный тур.

«Я недавно вернулся из Латвии, меня там очень тепло приняли. Но я безумно рад оказаться в Украине, дома. Полноценного отдыха у меня давно не было, я не брал отпуск уже четыре года», – признался Alekseev за кулисами шоу «З Днем народження, Україно!».

При этом, по словам артиста, чтобы отдохнуть, наполниться энергией и позитивом, не обязательно ехать в далекие страны. Главное – чтобы рядом были близкие люди.

«Я отдыхаю, когда нахожусь рядом с семьей. Очень радуюсь, когда есть возможность увидеться и пообщаться. А недавно побывал в родной школе: я пел, аккомпанировала мне педагог, которая когда-то учила меня пению. Мы не виделись с выпускного, так что нам было, о чем поговорить. Учителя сказали, что всегда со мной, и это была очень теплая встреча», – рассказал артист.

Тем не менее, артист признался, что все-таки старается найти, чем порадовать себя. К примеру, в ближайшее время он собирается посетить концерт Джастина Тимберлейка: «Я ждал этого всю жизнь! Смогу убедиться, какой это мастер своего дела».