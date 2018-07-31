Даша Астафьева и Слава Каминская кардинально сменили имидж ради участия в шоу «Кто против блондинок?»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Даша Астафьева приняла участие в шоу «Кто против блондинок?»

Гламурная студия в пайетках – на все 360 градусов. Пятьдесят роскошных блондинок, от которых невозможно оторвать взгляд, в ярких нарядах и, конечно, на высоких каблуках

Провокации для звездных мужчин и интеллектуально-сексуальные баттлы на глазах у всей страны. Идут съемки обновленного игрового шоу Нового канала «Кто против блондинок?». Для Леси Никитюк – это новый опыт. Для формата – тоже! Все-таки Леся - первая женщина-ведущая за всю историю проекта.

«Это шоу оказалось настолько новым для меня, что думаю, именно его мы будем теперь смотреть в компании с друзьями-блондинками, - делится ведущая впечатлениями от первых съемочных дней. – И теперь мужчинам-участникам будет в 20 миллионов раз тяжелее справиться с заданием, потому что его будут отвлекать от правильного ответа не только 50 блондинок, но и еще и 51-я. Я!»

Специально для проекта Нового канала сексуальная брюнетка Даша Астафьева и рыжеволосая Слава Каминская тоже стали блондинками. Дело в том, что в каждой программе есть своя ТОП-блондинка – известное лицо, которой отведена роль атаманши белокурой армии красавиц.

Традиционно герой каждого выпуска и соперник 50-ти блондинок – известный, успешный мужчина. Ему предстоит пройти два тура и суперфинал, стараясь обыграть девушек, которые, вопреки всем шаблонам, не только красивые, но и умные. Кроме того, теперь героини шоу – это обладательницы не только светлых голов, но и особенных увлечений и талантов. И мужчины оказались не всегда готовы к их проявлениям!

Одному из первых с уникальными умениями блондинок столкнулся Николай Тищенко – ему пришлось испытать массаж пальца. Да-да! – пальца! - ко всеобщей смеховой истерике зала. Съемки даже слегка затянулись, пока все приходили в себя и вытирали слезы от смеха.

Александру Педану во время съемок постоянно приходилось оправдывать название своего YouTube-канала «#ПЕДАНМОЖЕТ. А вот закаленный в баттлах «Хто зверху?» Сергей Притула весело выдержал все этапы игры и даже поведал зрителям весьма пикантную историю своей фамилии.

Премьера щедро приправленного юмором и неожиданными звездными признаниями проекта «Кто против блондинок?» - уже 28 августа на Новом канале.