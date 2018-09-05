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    Шоу-биз

    Алена Мозговая считает Таянну «новой Софией Ротару»

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    Tayanna - Алена Мозговая считает Таянну «новой Софией Ротару»
    Tayanna

    На днях в столице состоялся концерт памяти с аншлагом прошел вечер памяти одного из самых выдающихся украинских композиторов Николая Мозгового

    Закрывала концерт певица Tayanna легендарной композицией «Край». На сцену она вышла в сопровождении танцевального ансамбля «Украина» из 60 детей.

    «Пісня «Край» живе зі мною багато років і є для мене знаковою, вона завжди мені нагадує мої рідні гори й полонини», – делится певица.

    По завершению выступления весь зал стоя аплодировал таланту певицы. Дочь великого Маэстро, также, не скрывала свое восхищение поп-исполнительницей и отметила, что на сегодняшний день она является лучшей певицей на украинской сцене.

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    Алена Мозговая считает Таянну «новой Софией Ротару»
    Алена Мозговая считает Таянну «новой Софией Ротару»

    За кулисами Алена Мозговая называет украинскую артистку Таянну «молодой Софией Ротару».

    Джерело: Теленеделя

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