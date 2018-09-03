Алан Бадоев и Tayanna cнялись в горячей фотосессии



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xxl.ua Алан Бадоев и Tayanna

Украинская певица Татьяна Решетняк и режиссер Алан Бадоев стали героями сентябрьского номера мужского глянца XXL

Кадрами из пикантного фотосеста украинский клипмейкер и участница Нацотбора на «Евровидение-2018» поделились на своих страницах в соцсетях.

Стоит отметить, что интервью с певицей провел сам Алан Бадоев. Украинский клипмейкер расспросил певицу о сексуальности, эротических запахах и о главном мужчине в ее жизни.

В откровенном интервью певица Tayanna призналась, что не боится стареть.

«Старение придумали люди, которые боятся морщин. Но красота не уходит. Если есть тот самый внутренний храм, о котором мы с тобой, Алан, говорим, то каждая твоя морщина, каждое изменение твоей формы органично и невероятно привлекательно», — отметила Tayanna.