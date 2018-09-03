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    Шоу-биз

    Алан Бадоев и Tayanna cнялись в горячей фотосессии

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    Алан Бадоев и Tayanna - Алан Бадоев и Tayanna cнялись в горячей фотосессии
    xxl.ua
    Алан Бадоев и Tayanna

    Украинская певица Татьяна Решетняк и режиссер Алан Бадоев стали героями сентябрьского номера мужского глянца XXL

    Кадрами из пикантного фотосеста украинский клипмейкер и участница Нацотбора на «Евровидение-2018» поделились на своих страницах в соцсетях.

     Стоит отметить, что интервью с певицей провел сам Алан Бадоев. Украинский клипмейкер расспросил певицу о сексуальности, эротических запахах и о главном мужчине в ее жизни.

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    Алан Бадоев и Tayanna cнялись в горячей фотосессии
    Алан Бадоев и Tayanna cнялись в горячей фотосессии
    Алан Бадоев и Tayanna cнялись в горячей фотосессии
    Алан Бадоев и Tayanna cнялись в горячей фотосессии
    Алан Бадоев и Tayanna cнялись в горячей фотосессии
    Алан Бадоев и Tayanna cнялись в горячей фотосессии
    Алан Бадоев и Tayanna cнялись в горячей фотосессии
    xxl.ua

    В откровенном интервью певица Tayanna призналась, что не боится стареть. 

    «Старение придумали люди, которые боятся морщин. Но красота не уходит. Если есть тот самый внутренний храм, о котором мы с тобой, Алан, говорим, то каждая твоя морщина, каждое изменение твоей формы органично и невероятно привлекательно», — отметила Tayanna.

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