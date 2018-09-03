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    Идеальная мама: Несмотря на плотный гастрольный график Ирина Федишин отвела сына в школу

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    Ирина Федишин&nbsp; с сыном - Идеальная мама: Несмотря на плотный гастрольный график Ирина Федишин отвела сына в школу
    Ирина Федишин  с сыном

    Украинская певица успевает все: быть любящей мамой, заботливой женой и певицей, которая собирает аншлаги

    Популярная украинская певица, которую называют «Олегом Винником в юбке» отвела старшего сына в первый класс.

    Артистка считает, что такие моменты очень важны для детей и атмосферы в семье.

    « Для меня это было очень важно! Самой отвести Юрчика в первый класс. Только вчера я приехала из Киева, что бы прийти на первый звонок, а после линейки стразу села в автомобиль и отправилась на съемки в столицу», - отметила Ирина Федишин.

    Стоит отметить, что несмотря на то, что артистка приобрела в Киеве квартиру, ее сын пошел в первый класс во Львове.

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    Идеальная мама: Несмотря на плотный гастрольный график Ирина Федишин отвела сына в школу
    Идеальная мама: Несмотря на плотный гастрольный график Ирина Федишин отвела сына в школу
    Идеальная мама: Несмотря на плотный гастрольный график Ирина Федишин отвела сына в школу

    А вот младший сын певицы Олег, которому недавно исполнилось три года, пойдет в этом году в детский сад.

    Заметим, что школу для своего старшего сына артистка выбрала частную, а вот садик для младшего государственный.

    Напомним, что артистка активно готовится к сольному концерту в Киеве, который состоится 27 ноября во Дворце «Украина». 

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