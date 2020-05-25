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    Жизнь

    Стали известны подробности заговора королевской семьи против Меган Маркл

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    Супруг принца Гарри Меган Маркл - Стали известны подробности заговора королевской семьи против Меган Маркл
    Супруг принца Гарри Меган Маркл

    Отъезд герцогов Сассекских был связан с напряженностью внутри королевской семьи

    Меган Маркл была убеждена, что королевская семья строит против нее заговор. В связи с этим герцогиня Сассекская и ее супруг принц Гарри приняли решение покинуть Великобританию. Об этом в интервью Sunday Times Magazine рассказали друзья пары.

    «Я думаю, что она чувствовала себя посторонней с самого начала. Это была не та жизнь, к которой она привыкла, и она хотела уйти», — анонимно рассказал один из собеседников. По его словам, из-за ощущения враждебности она «буквально оказалась в изоляции», когда переехала в загородную резиденцию членов королевской семьи Фрогмор-хаус (Frogmore House) незадолго до рождения сына.

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    Стали известны подробности заговора королевской семьи против Меган Маркл
    Стали известны подробности заговора королевской семьи против Меган Маркл
    Стали известны подробности заговора королевской семьи против Меган Маркл
    Стали известны подробности заговора королевской семьи против Меган Маркл
    Стали известны подробности заговора королевской семьи против Меган Маркл
    Стали известны подробности заговора королевской семьи против Меган Маркл
    Стали известны подробности заговора королевской семьи против Меган Маркл
    Стали известны подробности заговора королевской семьи против Меган Маркл
    Стали известны подробности заговора королевской семьи против Меган Маркл
    Стали известны подробности заговора королевской семьи против Меган Маркл
    Стали известны подробности заговора королевской семьи против Меган Маркл
    Стали известны подробности заговора королевской семьи против Меган Маркл
    Стали известны подробности заговора королевской семьи против Меган Маркл
    Стали известны подробности заговора королевской семьи против Меган Маркл
    Стали известны подробности заговора королевской семьи против Меган Маркл
    Стали известны подробности заговора королевской семьи против Меган Маркл

    Отъезд герцогов Сассекских был связан с напряженностью внутри королевской семьи, сообщили собеседники издания. Тем не менее после переезда отношения принца Гарри и принца Уильяма улучшились. Один из друзей предположил,что этому могло способствовать заражение их отца принца Чарльза коронавирусом. «Сообщение о плохом самочувствии отца помогло им снова собраться, и теперь общение стало более регулярным. Я не думаю, что все стало замечательно, но однозначно стало лучше», — рассказал он.

    Кроме того, герцогиня Сассекская опасалась, что придворные дворца нанесут вред ее репутации из-за ее американского стиля управления.

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    знаменитости Меган Маркл Принц Гарри семья
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