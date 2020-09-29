Алина Гросу рассказала о девушке, к которой ушел ее муж



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Певица Алина Гросу

Певица поделилась, что с самого начала ее родители советовали не спешить выходить замуж за Комкова

Известная певица Алина Гросу, которая развелась с мужем, московским бизнесменом Александром Комковым, рассказала о женщине, к которой ушел ее бывший.

Так, артистка вспомнила, как 22 декабря в 2019 году приехала с концерта и услышала от любимого предложение пожить отдельно. По словам звезды, Александру понравилась женщина и он хотел попробовать с ней закрутить роман и честно рассказал об этом своей жене, говорится в «Светской жизни».

«Я знаю, кто это. Спасибо ему, что он мне сказал честно. Она гораздо старше его. Но она отправила его от себя где-то через две-три недели. Хотел с ней попробовать какие-то отношения, но у них не получилось. Я говорю: "Подожди, ты свой выбор сделал, ты меня не будешь туда-сюда как бумеранг". Конечно, виноваты двое и если он захотел чего-то нового, значит, что-то действительно ему не нравилось во мне. Были очень грязные разговоры. А потом он смеется и говорит: "У меня каждая следующая богаче, чем предыдущая". И как-то для меня все прояснилось», - поделилась артистка.

Кроме того, исполнительница поделилась, что с самого начала ее родители советовали не спешить со свадьбой с Комковым и хорошо подумать. Так, папа Гросу был убежден, что отношения продлятся не более года.

Певица до последнего молчала и не рассказывала родным, что супружеская жизнь не сложилась. О разводе звезда решилась поделились лишь через месяц после решения.

«Я не хотела, чтобы мне что-то говорили. Мне было очень больно говорить им, что не сложилось. Мне было стыдно. Меня воспитывали так, что должен быть один муж на всю жизнь. Они и сами старались, чтобы у нас все было хорошо. Но не все в семье знают, я бабушке до сих пор не могу сказать, потому что у нас так не принято. Просто жаль, что так все получилось. Жаль, что первый брак, а я надеялась, что он будет первым и последним, вот так закончился», - поделилась Гросу.

Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в €100 тысяч.

По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»