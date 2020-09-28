  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Опубликовано редкое семейное фото Кейт Миддлтон и принца Уильяма с детьми

    • Розсилка
    Принц Уильям и Кейт Миддлтон - Опубликовано редкое семейное фото Кейт Миддлтон и принца Уильяма с детьми
    Принц Уильям и Кейт Миддлтон
    instagram.com/kensingtonroyal/

    Снимок сделали на заднем дворе Кенсингтонского дворца

    Принц Уильям и Кейт Миддлтон часто радуют поклонников совместным выходами. Они регулярно участвуют в благотворительных акциях или являются почетными гостями на официальных мероприятиях. На этот раз герцоги Кембриджские сделали исключение в взяли с собой трех малолетних детей.

    В официальном аккаунте принца Уильяма и Кейт Миддлтон в Инстаграме появился редкий семейный снимок. Он был сделан на заднем дворе Кенсингтонского дворца после того, как герцог Кембриджский с натуралистом Дэвидом Аттенборо вернулся домой к жене и детям. Ученый презентовал принцу Уильяму свой фильм «Дэвид Аттенборо: Жизнь на нашей планете».

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Опубликовано редкое семейное фото Кейт Миддлтон и принца Уильяма с детьми
    Опубликовано редкое семейное фото Кейт Миддлтон и принца Уильяма с детьми
    Опубликовано редкое семейное фото Кейт Миддлтон и принца Уильяма с детьми

     «Обладая общей страстью к защите природы, они продолжают поддерживать друг друга в выполнении своих миссий по решению некоторых из крупнейших экологических проблем, с которыми сталкивается наша планета. Например, это включает совместную работу над проектом The Earth shot Prize — самой престижной глобальной экологической премией в истории», — сказано в официальном заявлении.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в  €100 тысяч.

    По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»

     Читайте также: Эта женщина сводит с ума: 54-летняя и обнаженная Сальма Хайек показала «беременное» фото
    Кейт Миддлтон Принц Уильям Алина Гросу
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies