Опубликовано редкое семейное фото Кейт Миддлтон и принца Уильяма с детьми



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Принц Уильям и Кейт Миддлтон instagram.com/kensingtonroyal/

Снимок сделали на заднем дворе Кенсингтонского дворца

Принц Уильям и Кейт Миддлтон часто радуют поклонников совместным выходами. Они регулярно участвуют в благотворительных акциях или являются почетными гостями на официальных мероприятиях. На этот раз герцоги Кембриджские сделали исключение в взяли с собой трех малолетних детей.

В официальном аккаунте принца Уильяма и Кейт Миддлтон в Инстаграме появился редкий семейный снимок. Он был сделан на заднем дворе Кенсингтонского дворца после того, как герцог Кембриджский с натуралистом Дэвидом Аттенборо вернулся домой к жене и детям. Ученый презентовал принцу Уильяму свой фильм «Дэвид Аттенборо: Жизнь на нашей планете».

«Обладая общей страстью к защите природы, они продолжают поддерживать друг друга в выполнении своих миссий по решению некоторых из крупнейших экологических проблем, с которыми сталкивается наша планета. Например, это включает совместную работу над проектом The Earth shot Prize — самой престижной глобальной экологической премией в истории», — сказано в официальном заявлении.

Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в €100 тысяч.

По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»