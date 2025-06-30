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Алла Волкова та Влад Шевченко розповіли, скільки витратили на вагітність і пологи

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Алла Волкова та Влад Шевченко під час інтерв’ю Раміні
фото з інтерв'ю

І Шевченко, і Волкова спробували досвід партнерських пологів

Стендаперка Алла Волкова та відомий комік Влад Шевченко розповіли в інтерв’ю блогерці Раміні Есхакзай про те, скільки витратили на те, щоб їхні первістки з’явилися на світ. Про це передає «Главком».

Волкова обрала лікаря для ведення вагітності у приватній клініці. Загалом всі аналізи, огляди та УЗД (без урахування вітамінів) обійшлись їй у 46 500 грн.  «За пологи ми заплатили 102 тис. грн», – повідомила вона.

Сім’я Шевченка ж витратила на підготовку до появи дитини близько 500 тис. грн. «Я слухаю Аллу й розумію, що дорого. Якщо ще взяти візок, всі ці речі, які дитинка носить, ліжечко, ванночку, зволожувач та очищувач повітря... Коротше, якщо скласти, то вагітність, її ведення, всі медикаменти, хороший візок та меблі, мені здається, точно тисяч 500 – пів мільйона!», – сказав він.

І Шевченко, і Волкова спробували досвід партнерських пологів.

Нагадаємо, Волкова стала мамою 1 квітня 2025 року, у Міжнародний день сміху. Батьком дитини є гуморист Богдан Боярин.

Алла Волкова та Влад Шевченко розповіли, скільки витратили на вагітність і пологи фото 1

Про те, що у Шевченка народиться дитина стало відомо у травні 2024 року. Дружина коміка родом з Покровська.

У 2014 році вона переїхала до Вінниці разом з Донецьким університетом, де навчалася. Там і відбулося знайомство майбутньої пари. 

Алла Волкова та Влад Шевченко розповіли, скільки витратили на вагітність і пологи фото 2
Алла Волкова та Влад Шевченко розповіли, скільки витратили на вагітність і пологи фото 3

А вже у жовтні гуморист показав світлини новонародженої донечки. Фотосесію на фоні бурхливого моря оприлюднила дружина артиста.

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Теги: бюджет дружина гумор пологи вагітність дитина

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