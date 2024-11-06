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Марго Роббі вперше після пологів показалася з новонародженим первістком

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Марго Роббі показалася в компанії свого обранця Тома Акерлі
фото: Associated Press

Новоспечена матуся вийшла на прогулянку зі своїм чоловіком

Популярна австралійська акторка, яка знімалася у фільмах «Барбі», «Загін самогубців» Марго Роббі вперше після пологів вийшла в світ. Артистка показалася разом з новонародженим малюком. Про це пише «Daily Mail».

Днями закордонні ЗМІ поширили новину, що знаменитість народила первістка. Як відомо, кінозірка стала мамою хлопчика. Днями чутки підтвердилася, коли папараці помітили 34-річну акторку на вулицях Лос-Анджелеса, де вона живе останні декілька років.

Новоспечена матуся вирішила насолодитися гарною погодою та свіжим повітрям і вийшла на прогулянку зі своїм чоловіком – американським продюсером та режисером Томом Акерлі.

Парочка прогулювалася на Веніс-Біч з новонародженим сином, а також мамою Тома.

Марго Роббі та Том Акерлі з новонародженим сином
Марго Роббі та Том Акерлі з новонародженим сином
фото: Twitter

На кадрах, що поширили папараці, Роббі показалася у джинсовому комбінезоні і білій сорочці. Свій образ вона доповнила сонцезахисними окулярами та бордовими балетками. Акерлі, який штовхав візок з хлопчиком, постав на фото у чорній футболці та штанах такого ж кольору.

Нагадаємо, що 3 листопада австралійська акторка та продюсерка Марго Роббі, яка зіграла головну роль у фільмі «Барбі», вперше стала мамою.

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Теги: фільм дитина Марго Роббі

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